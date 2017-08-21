E-spor’da şampiyon 1907 Fenerbahçe

E-spor’da şampiyon 1907 Fenerbahçe
, 21 Ağustos 2017

League Of Legends 2017 Türkiye Büyük Finali’nde BAU Super Massive’i 3-0 yenen Fenerbahçe E-Spor takımı şampiyon oldu.

12 binden fazla League of Legends ve espor tutkununun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda buluşturan, bir milyondan fazla seyirciyi ekran başına kilitleyen büyük finalin sonunda kupanın sahibi, rakibini 3-0’lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor oldu. League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Türkiye Büyük Finali’nde kazanan takım, 19 Ağustos’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen görkemli finalle belirlendi. Riot Games Türkiye tarafından bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük spor etkinliklerinden birine dönüşen 2017 Türkiye Büyük Finali’nin şampiyonu, BAUSuperMassive eSports’u 3-0’lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor oldu. Daha önce final tecrübesini defalarca yaşamış bir rakibe karşı mücadele etmesine rağmen oynadığı maçlarda üstünlüğü elden bırakmayan 1907 Fenerbahçe Espor, kurulduğu ilk yılda şampiyon olma başarısını gösterdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren izleyicilerin kapı önünde uzun kuyruklar oluşturduğu League of Legends 2017 Türkiye Büyük Finali, 12 binden fazla League of Legends ve espor tutkununu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bir araya getirirken, canlı yayınlarla 1 milyondan fazla izleyiciyi ekran başına topladı. Her yıl düzenlenen büyük şovlarla da adından söz ettiren TBF 2017, bu yıl Türkiye’de esporun 5 yılı temasının işlendiği etkileyici bir açılış şovuyla renklendi.

 

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