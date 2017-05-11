E-Ticaret hacmi 30.8 milyar TL’ye ulaştı

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü -2016” raporunu açıkladı.

Bu yıl döndüncüsü hazırlanan raporda, e-Ticaret sektörünün yıllık yüzde 24’lük bir artışla 30.8 milyar TL büyüklüğe ulaştığı belirtildi.

Türkiye’de e-ticaret pazarını uluslararası standartlara göre ölçümleyen “Türkiye e-Ticaret 2016 Pazar Büyüklüğü” raporu açıklandı.Rapora göre Türkiye’de e-Ticaret sektörü 2016 yılında yüzde 24 oranında artış göstererek 30.8 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı.

Türkiye e-Ticaret 2016 Pazar Büyüklüğü” raporunun kamuoyu ile paylaşılması amacıyla düzenlenen basın toplantısına TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı toplantıda sunum TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş tarafından yapıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, TÜBİSAD’ın temsil ettiği sektörlerin tüm alt kategorileri ile birlikte Türkiye’nin hızla büyüyen, gelişen ve en dinamik sektörleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Ne kadar sevindirici ki sektörümüzün büyüme alanları gelişen teknoloji ile gün geçtikçe artıyor. E- ticaret bunlardan bir tanesi… İnternetin hayatımızın her alanında aktif rol almasının bir sonucu olarak daha hızlı, pratik ve farklı ödeme fırsatları sunan elektronik ticaret sektörü gün geçtikçe büyüyor. Bu yıl dördüncüsünü hazırladığımız ” Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü”nü de birazdan sizlerle paylaşacağız. e-Ticaret, Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüyen bir parçası… Kısa bir süre önce TÜSİAD’ın yayınladığı “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret” Raporu, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) Ekonomi Bakanlığı himayesinde e-ticaret bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği e-Ticaret zirvesi de Türkiye’nin bu konuda potansiyelinin ve önümüzdeki fırsatların önemli bir göstergesi. Ülkemizin elektronik ticaret uygulamalarının ve hacminin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını düşündüğümüz TÜBİSAD raporunun da sektöre faydalı olmasını diliyoruz”

Dördüncüsü tamamlanan Türkiye E-ticaret Pazar Büyüklüğü çalışmasının bu sene de bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Tolga Yaveroğlu, “Çalışmamızın hem lokal hem de global birçok kaynak tarafından referans alınıyor olması bizi çok memnun ediyor. Son dört senede Türkiye’de e-ticaret sektörü iki misli büyüdü; ancak pazarın potansiyelini değerlendirdiğimizde daha yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş ise, e-ticaretin bir ülkede büyümesinde internet kullanımı, bankacılık hizmetlerinin ve lojistik altyapının gelişmişliği, kullanıcıların e-ticaret alışkanlığı gibi faktörlerin etkili rol oynadığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de son yıllara baktığımızda e-ticaretin yanı sıra e-ticareti destekleyen diğer alanlarda da çok ciddi bir büyüme ve gelişme olduğunu görüyoruz. 2016 yıl sonunda, bir önceki yıla göre e-ticaret pazar büyüklüğü yüzde 24 artarak 30 milyar TL’nin üzerine çıkmış durumda. Bu önemli rakama rağmen e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı ise yüzde 3,5 ile gelişmekte olan ülkelerin altında kalıyor. Ülkemizde mobil internetin ve mobil uygulamaların gelişimiyle, e-ticaretin ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını düşünüyoruz.”

TÜBİSAD Türkiye’de E-Ticaret Pazar Tanımlama ve 2016 Pazar Büyüklüğü Raporu Sonuçları:

Toplam Pazar: 30,8 milyar TL (yüzde 24 yıllık büyüme)

Alt kırılımlar:

Tatil-Seyahat: 10,1 milyar TL (yüzde 13 yıllık büyüme)

Sadece Online Perakende: 11,3 milyar TL (yüzde 33 yıllık büyüme)

Çok Kanallı Perakende: 6,2 milyar TL (yüzde 30 yıllık büyüme)

Online Pazaryeri : 5,2 milyar TL (yüzde 38 yıllık büyüme)

Online Bahis : 3,2 milyar TL (yüzde 24 yıllık büyüme)

Online- Çok Kategorili: 2,6 milyar TL (yüzde 18 yıllık büyüme)

Online – Özel Alışveriş: 2,6 Milyar TL (yüzde 43 yıllık büyüme)

Online – Dikey: 0,8 Milyar TL (yüzde 24 yıllık büyüme)

Çok Kanallı – Elektronik: 2,4 Milyar TL (yüzde 33 yıllık büyüme)

Çok Kanallı – Giyim & Ayakkabı : 1,2 Milyar TL (yüzde 39 yıllık büyüme)

Çok Kanallı – Ev & Dekorasyon : 0,7 Milyar TL (yüzde 25 yıllık büyüme)

Çok Kanallı – Eğlence & Kültür : 0,4 Milyar TL (yüzde 23 yıllık büyüme)

Çok Kanallı – Diğer : 1,6 milyar TL (yüzde 24 yıllık büyüme)