Eczacıbaşı Basistek’i çözüm ortağı olarak seçti

Eczacıbaşı Basistek’i çözüm ortağı olarak seçti
, 28 Kasım 2017

Bilişim Servislerini Uçtan Uca Yönetmeye hazırlanan Eczacıbaşı Basistek’i çözüm ortağı olarak seçti.

Eczacıbaşı, BT sektörü sistem ve uygulama yazılımlarında HPE Software’ın ITSM ürünlerini tercih ediyor. Eczacıbaşı, çözüm ortağı olarak seçtiği Basistek ile servislerini proaktif bir şekilde uçtan uca izleyeceği ve yöneteceği bir yapıya geçmeye hazırlanıyor.

HPE’nin ITSM yazılımları, pazar payını arttırmaya ve ülkemizin büyük firmalarının tercihi olmaya devam ediyor. Servis iyileştirme, kalite ve otomasyon odakları kapsamında çeşitli alternatifleri değerlendirdiklerini belirten Eczacıbaşı Servis Yönetimi Birim Yöneticisi Hakan Kireçcibaşı, “Süreçlerin mükemmelliği ve yalınlaştırılması maksadıyla BT yönetim sisteminde dijital dönüşüm gerçekleştirmeyi hedeflediklerini” ifade eden Kireçcibaşı, “Uzun süredir BT yönetimini daha verimli ve etkin hale getirme konusunda alternatif arayışında olduklarını, HPE ITSM ile Eczacıbaşı’nın iş süreçlerine doğrudan değer katacaklarına inandıklarını” söyledi.

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Tags: Basistek, çözüm ortağı, Eczacıbaşı

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