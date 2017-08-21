“Ek süre e-ticaret sektörüne nefes aldırdı”

GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, “Bu karar, ülkemizde yeni gelişmekte olan e-ticaret sektöründe meydana gelebilecek yavaşlamaya engel olması açısından çok sevindirici” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), bankalara, kredi kartlarının internetten alışverişe açık olmasını kart sahibinin talebi üzerine sağlama zorunluluğu getirdiği kararının yürürlüğe girme süresi uzatıldı. BDDK’nın uygulama için 31 Aralık 2017 tarihine kadar ek süre vermesini değerlendiren GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, “Bu karar, ülkemizde yeni gelişmekte olan e-ticaret sektöründe meydana gelebilecek yavaşlamaya engel olması açısından çok sevindirici” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 16 Şubat 2017 tarihli kredi kartlarının online alışverişte kullanımına ilişkin alınan 17 Ağustos 2017’de uygulanması beklenen 7052 sayılı kararının yürürlüğe girme süresi uzatıldı. Yeni tarih BDDK tarafından 31 Aralık 2017 olarak belirlendi.

“Zaman kazandık”

GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı karara ilişkin değerlendirme yaptı. 4,5 aylık ek sürenin e-ticaret sektörünü rahatlatacağını belirten Kantarcı, “Ek süre tanınması e-ticaret sektörü açısından çok önemliydi. Çünkü bankaların yanı sıra e-ticaret şirketlerinin ve sektör derneklerinin kart sahiplerini bilgilendirmek için sağladığı yoğun iletişim desteğine rağmen, bugün itibarıyla kartını internet işlemlerine açmak için onay verenlerin oranı beklentilerin çok altında kalmıştı. Yeni kararla birlikte tüm sektör kullanıcılarına ulaşmak için daha fazla zaman kazanıldı; sektör nefes aldı” diye konuştu.

Kantarcı sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzde yaklaşık 4,5 aylık bir geçiş süreci daha olacak. Bu zamanı tüketiciye doğru anlatmak ve gerekli izinlerin karşılanması anlamında etkili kullanmak gerekiyor. Bankaların tüm kredi kartı kullanıcılarını bilgilendirerek internetten alışverişte kart kullanımına devam etmek isteyenlerden gerekli izinleri belirlenen süre içinde toplayabilmesi kritik önem taşıyor. Bu süreçte e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin de rolü büyük. Onların da kullanıcılarına bu kararın önemini doğru şekilde aktarabilmesi gerekiyor. Ödemelerin yüzde 90’ı aşan bir oranda kredi kartıyla gerçekleştiği e-ticaret sektörüne doğrudan etki edecek bu gibi düzenlemelerde, elektronik ticaretin son yıllarda Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörleri arasında olduğunun da dikkate alınması ayrıca sevindirici.”

“BDDK ile görüşlerimizi paylaştık”

GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, “BDDK’nın amacı, dolandırıcılıkla sonuçlanan art niyetli birtakım eylemlerin önüne geçmeye çalışmak. Bizler de dolandırıcılık nedeniyle mağduriyet yaşanmasını elbette istemiyoruz. Bununla beraber, hâlihazırda internetten alışveriş yapan tüketicilerin mağdur olmaması da çok önemli. Son tüketicinin de bu uygulamadan negatif etkilenmemesi için görüşlerimizi BDDK ile paylaştık ve her zaman dirsek temasında olduk” diye konuştu.