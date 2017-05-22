En çok talep edilen 10 teknoloji becerisi

Yeni bir teknoloji işi mi arıyorsunuz? HiringSolved’ın son raporları, işverenlerin 2017’de aradıkları 10 beceriyi ortaya koyuyor.

Yeni bir iş bulmak ya da terfi etmek mi istiyorsunuz? İşe alım müdürleri kuruluşlarına rekabet avantajı sağlamak için genellikle teknoloji konusunda bilgili, deneyimli ve sosyal becerileriyle doğru bir karışıma sahip olan adayları araştırırlar. Ancak tüm teknoloji becerileri eşit değildir.

HiringSolved’un yapay zeka yazılımı RAI, hangi teknoloji becerilerinin bir kişinin işe alınması veya terfi edilmesine neden olacağını belirlemek için 10.000’in üzerinde toplumsal sosyal profilden veriler topladı. Bu verilere dayanarak, HiringSolved, 2017 iş piyasası için en çok talep edilen teknolojileri açıkladı.

Python

1991’de tanıtılan üst düzey bir genel amaçlı bir programlama dili. Python, veri bilimi için temel bir haline geldi ve arka uç web uygulaması geliştirme için bir temel olmaya devam ediyor.

Java

Java, mümkün olduğunca az sayıda uygulama bağımlılığı ile geliştirilen, genel amaçlı üst düzey bir programlama dilidir. E-ticarette ve arka uç, sunucu tarafı iş uygulamalarında en çok kullanılan dillerden biri olduğu kadar Android uygulamasının da temelini oluşturuyor. Java “Bir kere yaz, herde çalışsın” yetenekleri çoklu platformlarda kullanılmasına imkan sunar.

Bulut servisleri

Bulut bilişim çevresinde, paylaşılan bilgi işlem gücü, servisler ve isteğe bağlı altyapı sağlayan bu meta beceri, hızla konuşlandırılabilen, elastik bir şekilde ölçeklendirilebilen bulut tabanlı uygulamaların oluşturulmasına ve bakımına olanak tanıyor.

Linux

Ücretsiz, açık kaynaklı yazılım ve uygulama geliştirme modeli altında inşa edilen Unix benzeri bilgisayar işletim sistemi olan Linux açık kaynak mühendisler ve programcılar için tercih ediliyor. Linux, bugün en iyi 100 web sitesinin çoğunda arka planı oluşturuyor.

JavaScript

JavaScript, yaygın olarak web tarayıcılarında kullanılan dinamik bir programlama dilidir. Prototip-tabanlı, dinamik türlere ve birinci-sınıf fonksiyonlara sahip olan dil, Node.js gibi platformlar sayesinde sunucu tarafında da yaygın olarak kullanılmakta.

SQL



SQL veya Yapılandırılmış Sorgu Dili verileri yönetmenizi sağlayan bir veritabanı sistemi. SQL aslında programlama dili değil bir veri sorgulama dilidir. SQL, veritabanlarında var olan veriyi çekmek, düzenlemek, güncellemek gibi işlemleri yapabilmeye olanak tanımakta.

7 . Matlab



Matlab, çok paradigmalı sayısal hesaplama yazılımı ve dördüncü nesil programlama dili. Matlab kullanıcıya, matris işleme, fonksiyon ve veri çizme, algoritma uygulama, kullanıcı arayüzü oluşturma, C, C++, Java, ve Fortran gibi diğer dillerde yazılmış programlarla arabağlama imkanı tanıyor.

HTML

Hiper Metin İşaretleme Dili (HTML) web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Temel gereği yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu sayfaların web tarayıcısı yazılımları tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemek. Dilin son sürümü HTML5’tir.

Perl

Perl, yoğun şekilde metin işleme ve görüntü tanıma söz konusu olduğunda kullanılabilecek en güçlü ve pratik programlama dilidir. Yıllardır geliştirilen ve özgür yazılım çerçevesinde kaynak kodu açık olarak sunulan Perl programlama dili hemen hemen tüm işletim sistemlerinde çalışabiliyor.

Go

Go (diğer adıyla golang), Google’da 2007 yılından itibaren geliştirilmeye başlayan açık kaynaklı bir programlama dili. Daha çok sistem programlama için tasarlanmış olup, derlenmiş ve statik tipli bir dildir. Go, diğer dillerin bilinen eleştirilerini çözecek ve olumlu özelliklerini koruyacak şekilde tasarlanmış.