En gözde siber saldırı hedefi: Akıllı telefon

En gözde siber saldırı hedefi: Akıllı telefon
, 10 Mayıs 2017

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in erken uyarı ve zararlı yazılım tespit sistemi ESET LiveGrid verilerine göre, akıllı telefonlar siber suçluların en gözde saldırı hedefi haline gelmeye başladı. Android işletim sistemine yönelik tüm zararlı yazılımların tespitinde yüzde 50 artış söz konusu.

PC’lerden mobil cihazlara geçiş yapan tüketiciler ve bu cihazlarda depolanan değerli veriler arttıkça, tabletler ve özellikle de akıllı telefonlar, siber saldırganlar için daha cazip hale geliyor.
Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in Teknoloji Müdürü (CTO) Juraj Malcho; “Android platformunu etkileyen tüm zararlı yazılımların tespitinde % 50 civarında artış olduğunu gördük. En fazla yoğunlaşmayı da 2016 yılının ilk yarısında tespit ettik“ açıklamasını yaptı.

Şifre yazılımları telefonlara uyarlandı
Dosyaları şifreleyerek önce kullanılamaz hale getiren sonra fidye talep eden “CryptoLocker“ yazarları da son bir yılda boş durmadı ve masaüstü zararlı yazılımlarda kullanılan pek çok tekniği Android platformuna uyarladı. Siber suçlular bu platforma yönelik karmaşık ve özgün teknikler geliştirirken, kodlarını da uygulamaların derinlerine gömerek dikkat çekmemeye odaklandılar.

Küresel tehdite dönüştü
ESET, Android sistemleri hedefleyen zararlı yazılımların 2015 yılında Doğu Avrupa’dan Amerika’lı kullanıcılara doğru kaydığını tespit etmişti. Fakat 2016’da pek çok saldırı dalgasının Asya ülkelerine yöneldiğini gördüklerini aktaran Juraj Malcho’ya “Android’e yönelik tehditlerin küresel bir tehdit haline geldiğini söylemek haksızlık olmaz” diye konuştu.

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Tags: ESET, Güvenlik, siber saldırı

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