En İyi İşveren ödülleri sahiplerini buldu

Great Place to Work Enstitüsü Türkiye’de beşinci kez düzenlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesini açıkladı.

Great Place to Work® Enstitüsü Türkiye’de beşinci kez düzenlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesini açıkladı. Listede insani dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip 26 şirket yer aldı. Güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhundan oluşan Great Place to Work modeline ait boyutların analiz edildiği çalışmada ödüller, çalışan sayısına göre 20-50, 50-250, 250-500, 500–2000 ve 2000+ olmak üzere beş kategoride verildi. Mükemmel işyeri kültürüne sahip olabilme özelliğine sahip kurumların açıklandığı çalışmada, en yüksek sonuçlar gurur boyutu başlığı altında gerçekleşti. En İyi İşverenler, yapılan işten gurur duyma, şirketten gurur duyma, takım çalışmasından gurur duyma gibi boyutlarda yüksek sonuçlar aldı. Hakkaniyet başlığı altında yer alan tarafsızlık, yöneticilerin adaletli yaklaşımları ve adil ücretlendirme kavramları ise en zayıf noktalar oldu. En İyi İşverenler’in geçen sene yüzde 79 olan Trust Index puanlarını yüzde 82’ye yükseltmiş olmaları kurum kültürüne verilen önemi gözler önüne serdi.

Microsoft zirvedeki yerini korudu, iki ödül daha aldı

Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2017 araştırmasında, özel ödüllerin yanı sıra sektör ödülleri de sahiplerine takdim edildi. 250-500 kategorisinde birinci sırada yer alan Microsoft, “Yaşam Boyu Öğrenme” özel ödülüyle birlikte “IT’nin En İyi İşvereni” sektör özel ödülünü de almaya hak kazandı.

Kâr amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan YGA listeye girdi

Hayata geçirdiği liderlik programlarıyla dikkat çeken YGA (Young Guru Academy) kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak 50-250 çalışana sahip şirketler kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Pharma’nın En İyi İşvereni ödülü AbbVie’nin oldu

Sektör ödülleri alanında bu yıl ilk kez verilen “Pharma’nın En İyi İşvereni” ödülüne layık görülen AbbVie, aynı zamanda “Fırsat Eşitliği&Kadınların Desteklenmesi” özel ödülünü almaya hak kazandı. Şirket, kurum kültürünün benimsenmesi konusunda fark yarattı.

Novartis üç ödül almaya hak kazandı

İlaç sektöründen listeye girmeyi başaran Novartis, “İş&Yaşam Dengesi” özel ödülüne layık görüldü. Düzenlediği yarışmalar ve etkinliklerle çalışanlarının motivasyonunu artıran firmaya, “Kadın İstihdamında Sürdürülebilirlik” özel ödülü Danone Türkiye tarafından takdim edildi.

3M, hem listeye girdi hem de “Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği” özel ödülünü aldı

Üretim ve İmalat sektöründe hizmet veren 3M, en iyi işveren listesine girmenin yanı sıra “Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği” özel ödülünün de sahibi oldu.

Glaxo Smith Kline, insan ve kültür odağı ile kategorisinin lideri oldu

İlaç sektöründe faaliyet gösteren Glaxo Smith Kline (GSK) çalışanlarının iş yerinde kendilerinden bir parça bulabilmelerini hedefleyen insan ve kültür odaklı programlarıyla değerlendirildi. Firma, listeye kendi kategorisinde birinci sıradan giriş yaptı.

Hilton çalışanları şirketlerinden gurur duyuyor

2.000 ve üzeri çalışan kategorisinde ilk sıraya yerleşen Hilton, çalışanlarına aile ortamı yaratarak göstermiş olduğu farklılıkla “Farklı Kuşakların İşbirliği” özel ödülüne de layık görüldü.

Mağazacılık sektöründen H&M, çağrı merkezinden Turkcell Global Bilgi ödül aldı

2.000 ve üzeri çalışan kategorisinde, mağazacılık sektöründen H&M ve çağrı merkezi sektöründen Turkcell Global Bilgi listeye girmeye hak kazandı. Geçen yıl listede üçüncü sırada yer alan H&M, bu yıl ikinci sıraya yükseldi. Turkcell Global Bilgi üçüncü sıradan listeye dahil oldu.

Listeye giren şirketler yüzde 30 daha fazla iş başvurusu alıyor

Yüksek güven kültürü oluşturmanın şirketler açısından stratejik önemde olduğunun altını çizen Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Çalışanların güven ve bağlılık duygularının güçlenmesi, şirketlerin piyasadaki zorlu yetenek avı yarışındaki şanslarını büyük ölçüde artıyor. En iyi işveren unvanı alan şirketler, liste dışında kalan şirketlere göre yüzde 30 daha fazla iş başvurusu alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

2017 Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesi:

20-50 Best Small Workplaces

1. İndus Eğitim & Yönetim Danışmanlık

2. Canpa

3. Udemy

4. Hasbro Oyuncak

50-250 çalışan sayısı kategorisi

1. YGA (Young Guru Academy)

2. Gittigidiyor/Ebay

3. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.

4. La Lorraine Bakery Group Türkiye

5. Daiichi Sankyo

6. Johnson Wax

7. Adecco

8. Doğuş Müşteri Sistemleri

9. AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.

10. Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

11. Doğuş Holding

250-500 çalışan sayısı kategorisi

1. Microsoft Türkiye

2. AbbVie

3. Novartis

4. Roche

5. Fevzi Gandur Lojistik

500-2000 çalışan sayısı kategorisi

1. Glaxo Smith Kline

2. Axa Sigorta A.Ş.

3. 3M

2000+ çalışan sayısı kategorisi

1. Hilton

2. H&M Hennes & Mauritz Tekstil Ltd. Şti

3. Turkcell Global Bilgi

Özel Ödüller:

Yaşam Boyu Öğrenme-Microsoft Türkiye

İş-Yaşam Dengesi-Novartis

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği-3M

Fırsat Eşitliği-Kadınların Desteklenmesi-AbbVie

Diversity-Gittigidiyor/Ebay

Kadın İstihdamında Sürdürülebilirlik-Novartis

Farklı Kuşakların İşbirliği-Hilton

Sektör Özel Ödülleri:

Pharma’nın En İyi İşvereni-AbbVie

IT’nin En İyi İşvereni-Microsoft Türkiye