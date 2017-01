En iyi mobil uygulama oluşturma platformları

Kod kullanmadan ya da çok az kod ile mobil yazılım geliştirme imkanı sunan mobil programlama araçları, kurumsal kullanıcılara ve geliştiricilere mobil uygulama oluşturma sürecinde hızlıca başarıya ulaşmayı sağlıyor.



HTML5/Javascript/CSS3 programlama dillerinin mobil web alanında karşılaştırılması, ana kod oluşturulmasından yana olan yaklaşımlar ve hibrit mobil uygulama görüşlerinin pek çok platformda rehavetle karşılaştırılmasına karşın şirketlerin çalışanları, çözüm ortakları ve müşterileri için mobil uygulama geliştirme ihtiyacının var olduğu bilinen bir gerçek. Mobil uygulama geliştirme süreci konusunda herkes tarafından farkına varılan ve kabul edilen konunun bu alanda tek bir geçerli çözüm olmadığını söylemek mümkün. Her yaklaşımın veya aracın kendi çapında avantajları ve dezavantajları bulunuyor.

Mobil uygulama geliştirme sürecinin zorluğu ve maliyeti yenilik odaklı şirketlerde bilinen ve gerekli hamleler yapılan detaylardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Sizin için kod kullanmadan veya çok az kod kullanarak mobil uygulama geliştirmenize olanak sağlayacak ve bir kısmı web uygulamalarını hedefleyen 10 mobil uygulama geliştirme platformunu sizin için inceledik. İşte size mobil uygulama geliştirme projenizi tamamlamanıza ve bir an önce kullanıma sunmanıza olmanıza imkan tanıyacak servisler.

Alpha Anywhere

Veri tabanı odaklı, hızlı uygulama geliştirme aracı olarak dikkat çeken Alpha Anywhere, web ve çevrimdışı çalışabilecek hibrit mobil uygulamalar geliştirme imkanı sunuyor. Alpha Anywhere ile geliştiriciler hızlı, oldukça iyi performans gösterebilen ve doğal bir görünümle kullanıcı deneyimi sunan kullanıcılar oluşturabilirler.

Alpha Anywhere tarafından sunulan SQL veri tabanı desteği istediğiniz takdirde her bir veritabanı için SQL etkileşimleri oluşturabilmenize veya Alpha Portable SQL ile uygun şekilde mevcut veritabanıza SQL bağlantıları kurabilmenize imkan tanımasıyla dikkat çekiyor. Alpha’nın çevrimdışı mobil operasyonlar için sunduğu destek ise önemli özelliklerden bir diğeri olarak ön plana çıkıyor. Nitekim bu özellik sayesinde veri karmaşasının ortaya çıkmasını sadece bir kaç tıklama ile çözebilmek mümkün.

Kısa zaman önce hibrit mobil uygulamalarda büyük miktarlarda (gigabayt) sıkıştırılmış veriler için mobil dosya sistemine erişim özelliğini ekleyen Alpha, bu sayede önbellek alanında saklanan medyaya çevrimdışı iken görüntüleyebilme ve bağlantı olmadığı durumlarda dahi çok sayıda fotoğraf, ses dosyası ve video oluşturma imkanı sunuyor.

Mobile Optimized Forms, Alpha tarafından henüz yeni duyurulmuştu. FormView etrafında oluşturulan bu özellik kalemle not alabilme ve ses kaydı gerçekleştirebilme özelliklerine sahip.

Alpha Anywhere, Alpha Software, Yıllık 1.499 dolardan başlayan fiyatlarla

App Press

Web tabanlı, kod yazmadan uygulama oluşturma imkanı sunan App Press platformu iPhone, iPad ve Android uygulamaları geliştirme imkanı sunuyor. Tasarımcıları hedef alan bu platform görsel öğelerden katmanlar ile ekranları bir araya getirmek için Photoshop benzeri bir ara yüze sahip olmasıyla dikkat çekiyor. App Press, arka planda Amazon’un bulut tabanlı hizmet ve platformunu kullanıyor. Tasarımcıların ilk uygulamalarını bir günde, tecrübeli tasarımcıların günde beş uygulama geliştirebileceğini iddia eden App Press, tecrübeli tasarımcıların yeni tasarımları platform üzerinde deneyebileceğini ifade ediyor. App Press, aylık 30 ile 460 dolar arasında fiyatlarla

EachScape

EachScape tümleşik, bulut tabanlı, sürükle-bırak düzenleyici desteğiyle HTML5 web uygulamalarının yanında iOS ve Android uygulamaları geliştirilmesini sağlayan bir platform olarak ön plana çıkıyor. İlk bakışta ilginç bir kombinasyon gibi görünmesine karşın platform olarak EachScape’in oldukça iyi işler çıkarmaya imkan sağladığını söylemek mümkün. Ayrıca platform üzerinde geliştirilen uygulamalar için mobil destek hizmetinin sağlanıyor olması, tüm uygulamaların web ön izlemesinin gerçekleştirilebilmesi ve çevrimiçi geliştirme desteği sunulması göz ardı edilmemesi gereken özellikler arasında yer alıyor.

Sürükle-bırak özelliğine sahip editör (Cloud Studio) üzerinden iOS, Android ve HTML5 uygulamaları geliştirilmesini sağlayan EachScape mimarisi arabirim ve eylemlerle birlikte bloklardan ve modüllerden oluşuyor. Kaputun altında EachScape tarafından reklam, düğme, içerik, kontrol, veri bağlantısı, veri girişi, HTML, resim, harita, medya, navigasyon, RESTful sorguları, sosyal ağlar ve metin ihtiyaçlarına karşılık verebilmek adına iOS için Objective-C, Android için Java, Web için Coffee Script olarak oluşturulmuş belirli sınıflar bulunuyor. İleri düzey geliştiricilerin EachScape için yeni bloklar ve modüller geliştirebilmesi ve SDK paketlerini kullanabilmesi mümkün.

EachScape, başlangıç olarak ücretsiz

Form.com

Form.com sürükle bırak tekniği ve esnek yönetim teknolojisiyle web ve mobil formlar oluşturmak için kullanılabilecek web tabanlı kurumsal bir platform olarak ön plana çıkıyor. Platform üzerinden yeni formlar oluşturmak veya mevcut kağıt formlarını çoğaltmak, API entegrasyonu ve prosese özel iş akışlarının oluşturulmasını sağlamak, dahili mantıksal dönüşümler gerçekleştirmek, formlar aracılığıyla görüntülerin alınmasını sağlamak, dijital imza toplamak ve form alanlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlamak mümkün. Form.com ile oluşturulan formlarda bağlantı olmadığı durumlarda tamamlanan formlara ait bilgiler toplanarak bağlantı sağlandıktan sonra toplanan verilerin transfer edilebiliyor.

Form.com, proje kapsamına ve gereksinimlerine bağlı olarak aylık 412 dolardan başlayan fiyatlarla

iBuildApp

Beş dakika içerisinde uygulama oluşturulabilmesini sağlayan iBuildApp platformu iPhone, iPad ve Android uygulamaları için özelleştirilebilir temalar sunan web tabanlı bir uygulama oluşturucu olma özelliği taşıyor. Genel uygulama türleri için kullanıma uygun olan iBuidApp ve benzeri platformlarda ihtiyaç duyduğunuz işlevselliği sağlayacak araç takımlarını seçerek uygulama geliştirme konusunda makul sonuçlar elde edebilirsiniz.

iBuildApp, Aylık 5.99 – 895 dolar arasında değişen fiyatlar

QuickBase

QuickBase, web veritabanları ve mobil web veritabanı uygulamalarına yönelik geliştirmeler sağlarken ancak kendi veritabanına entegrasyonda sınırlı destek sunmaktadır. Aralarında Complete Project Manager’ın da yer aldığı 800’den fazla özelleştirilebilir uygulama temasının yer aldığı QuickBase, tercih eden kullanıcılara veri tasarımından itibaren tema oluşturabilme imkanı sağlıyor.

Tüm QuickBase web siteleri mobil web siteleri olarak görüntülenebiliyor. Mobil QuickBase sürümü şu an için uygulama formatında bulunmamasına karşın mobil site üzerinden pek çok işlevin yerine getirilebilmesi mümkün. Gelecekte QuickBase Web uygulamalarına sağlanacak tepkisel tasarım desteği ile telefonlardan tabletlere, tabletlerden masaüstü tarayıcılarına kadar her türlü platformda daha iyi çalışmasının sağlanması hedefleniyor.

QuickBase, kullanıcı başına aylık 15 ile 40 dolar arasında değişen fiyatlarla

Salesforce1 ve Lightning

Her beceri düzeyindeki Salesforce geliştiricisi Salesforce sitesinin temel olduğu mobil uygulamaları geliştirmek için oldukça cazip seçenekler bulabilir. En temel düzeyde Force.com kurulum sayfalarından Salesforce1 mobil uygulamasında hem global hem de alana özgü eylemler için kompakt ara yüzler oluşturabilirsiniz.

Ayrıca çok daha ileri düzeyde, Salesforce Mobile SDK aracılığıyla Salesforce verilerine hem ana hem de hibrit uygulamalardan erişim sağlanabilmesi ve Mobile Design Templates kullanarak mobil uygulama sayfalarının oluşturulabilmesi mümkün. Bu kadar fazla seçeneğin ötesinde Salesforce’nin yeni Lightning App Builder, Components ve Design System platformuyla masaüstü, tablet ve mobil cihazlar için modern kurumsal uygulamalar oluşturma seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

Salesforce’nin geliştiricileri “Lightining deneyimi” oluşturmaya zorlamasına karşın daha önceki teknolojilerden desteğini çekmemesi ve mevcut Salesforce uygulamasının işlevini sürdürmeye devam etmesi önemli ayrıntılar arasında yer alıyor.

Eğer şirketinizde Salesforce ile çalışıyorsanız verilerinizi kullanıcılarınıza sunmak için ekstra bir ücret ödemeden Lightining veya diğer mobil Salesforce seçeneklerinden birisini kullanmanız makul bir seçenek olabilir. Fakat Salesforce kullanmıyorsanız kullanıcı başına fiyatlama modeli sizin için finansal anlamda hassasiyet teşkil edebilir.

Salesforce1, aylık her bir uygulamada kullanıcı başına 25 dolardan başlayan fiyatlarla

ViziApps

ViziApps, iOS ve Android uygulamaları için çevrimiçi görsel tasarım aracı ve mobil web için kod oluşturma desteğine sahip özelleştirilebilir örnek uygulamalar sunan bir uygulama geliştirme platformu olarak dikkat çekiyor. ViziApps’de yer alan tasarım aracı form alanları, tablolar, kullanıcı etkileşimleri, 60 arka plan, 4 bin görsel, bir navigasyon çubuğu ve bir navigasyon paneli sunuyor. 50’den fazla veri kaynağı ile pek çok özelleştirme ve JavaScript desteği sunulan platformda bulunan örnek uygulamalar alanların, eylemlerin ve ara yüzlerin ne şekilde kullanıldığını göstermek için kullanılıyor.

ViziApps, uygulama oluşturma ve test için ücretsiz deneme seçeneği, sonrasında uygulama başına aylık 33 ile 129 dolar arasında değişen fiyatlar ve destek ücreti

Appcelerator

Appclerator platformu bir IDE, bir SDK, farklı framework yapıları ve kurumsal düzeyde mobil geliştirme süreçlerinde kullanılabilecek bulut hizmetlerinin kombinasyonundan oluşmaktadır. Sunulan Titanium SDK tek bir kod tabanından ana, hibrit ve mobil web uygulamaları geliştirilmesini sağlamaktadır.

Titanium Studio, Titanium uygulamaları ve web uygulamaları geliştirmek için kullanılan Eclipse tabanlı IDE ile genişletilebilir bir niteliğe sahiptir. Appcelerator Cloud Services otomatik olarak ölçeklenebilir ağ özellikleri ve uygulamalar için veri nesneleri sağlar. Bir Appcelerator framework öğesi olarak Alloy, üst düzey kalitede Titanium uygulamalarını hızlı bir şekilde geliştirmek üzere tasarlanmakla birlikte Backbone.js ve Underscore.js için dahili destek sunar. Arrow mobil API’ler oluşturmak için esnek olarak ölçeklenebilir bulut servisiyle bir araya getirilebilir.

Appcelerator kod yazmadan geliştirme yapılabilen bir platform olmamakla birlikte iOS, Android, Tizen, BlackBerry ve mobil web uygulamaları için tek bir noktadan JavaScript tabanlı geliştirmeler yapılmasını sağlayan bir platformdur.

Appcelerator, ücretsiz geliştirme seçeneği, Appcelerator Platform kurumsal düzeyde ücretler

AppGyver

AppGyver Composer 2 web tabanlı uygulama oluşturucu ve hibrit iOS ve Android uygulamaları için bir hosting servisidir. Supersonic UI framework tabanlı olan AppGyver hibrit uygulamalarda tek bir görünüm oluşturmak adına sayfa geçişi, modeller, navigasyon çubukları, sekmeler gibi ana kullanıcı ara yüzü bileşenlerini sunmaktadır. Farklı temalar arasından seçim yaparak uygulama oluşturmaya başlayabilir veya modül ve bileşenler arasından seçim yaparak uygulama tasarımınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Kod yazmak istediğiniz takdirde özel modüller geliştirebilişiniz. Uygulamanızda farklı kaynaklardan numerik ve metin verileri alabilirsiniz.

Uygulamanızı yayınlamaya hazır hale getirdiğinizde AppGyver bulut ortamını kullanarak dağıtım gerçekleştirebilirsiniz. iOS veya Android cihazları için geliştirdiğiniz uygulamanızı ön izleme ve test için rehber uygulamayı kullanabilirsiniz. Geliştirme sürecini tamamladıktan sonra uygulamanızı Apple’ın App Store ve Google’ın Play Store mağazalarına ekleyebilirsiniz. AppGyver, geliştiriciler için ücretsiz, Streoids Add-ins için yıllık 199 dolar, 10 uygulama için yıllık 11 bin dolar, kurumsal ücretler için yıllık kontratlarla belirlenen fiyat