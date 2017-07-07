Epson PLQ serisi yazıcılar hız ve verimlilik vaat ediyor

Epson PLQ serisi yazıcılar hız ve verimlilik vaat ediyor
, 7 Temmuz 2017

Epson’un PLQ serisi yazıcıları özellikle bankacılık, finans, kamu yönetimi ve turizm sektörlerindeki baskı işlemlerine hız ve çok yönlülük vaat ediyor.

 PLQ PASSBOOK olarak adlandırılan seri ile çok miktarda banka hesap cüzdanı, dekont, vize, bilet, evlilik cüzdanı ve diğer bu tür belgeleri kolaylıkla işlemek mümkün.

 2.6 mm kalınlığa kadar kağıtlarda hızlı baskı
Saniyede 576 karakterlik yüksek baskı hızıyla dikkat çeken Epson PLQ-20D, 24 pinli kafası ile totalde de 400 milyon karakterlik vuruş hacmine sahip. Toplam sahip olma maliyetini de azaltan ve otomatik hizalama özelliğiyle işlemleri kolaylaştıran model, 2.6 mm kalınlığa kadar olan tüm kağıtlara baskı alabiliyor. Epson PLQ-20D, 53 desibellik düşük çalışma sesi ile ofis ortamında kullanım konforunu arttırıyor.

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