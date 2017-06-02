Epson’dan iki yeni akıllı tarayıcı

Epson’dan iki yeni akıllı tarayıcı
, 2 Haziran 2017

Epson’un; akıllı, kompakt, kağıt beslemeli yeni WorkForce tarayıcıları iş akışındaki verimliliği artırmayı vaat ediyor. Yüksek düzeyde veri bütünlüğü sağlayan güçlü kağıt kullanımına sahip WorkForce DS-570W ve DS-530, dakikada 35 sayfa ve 70 görüntüye kadar tarama özelliğiyle dikkat çekiyor.

Epson’un yeni modelleriyle taramada zorluk çekilen belgelerin işleme alınması da artık çok kolay. Sektörde bir ilk olan ve buruşuk veya hassas belgelerin taranmasını sağlayan yavaş modu ve yenilikçi Çift Besleme Algılaması Atlama özelliği, zorlu kağıtların rahatlıkla taranmasını mümkün kılıyor.

Farklı kalınlık ve uzunluklardaki belgeleri tarama imkanı
WorkForce DS-570W ve DS-530’daki yenilikçi teknolojiler sayesinde kağıt yelpazesi de oldukça geniş. 27 gr. inceliğinde bir kağıdı, 413 gr. kalınlığında bir kartonu veya uzunluğu altı metreye kadar olan belgeleri bu yeni modellerle kolaylıkla taramak mümkün.

Epson’un yeni model tarayıcılarındaki ‘Document Capture Pro’ yazılımı ve içeriğindeki kısmi OCR özelliği ile dosya ismi düzenlemek de oldukça kolay. Yazılım sayesinde tarama esnasında 2 boyutlu barkod bilgilerini ve dokümanların belirli bölümlerindeki ayırt edici bilgileri dosya ismi olarak vererek doğru arşivleme rahatlıkla yapılıyor.

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Tags: epson, taryıcı

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