Epson’dan yeni ofis yazıcısı: WF-C20590

Mürekkep püskürtmeli yazıcı Epson WorkForce Enterprise WF-C20590, yüksek hacimli baskı ihtiyacı olan departmanlar ve KOBİ’ler için ideal bir çözüm vaat ediyor.



Model, özel bir güç kaynağı gerekmeksizin, aynı hızı sunan lazer teknolojisine sahip bir ürüne göre elektrik kullanımını yüzde 96’ya varan oranda azaltarak çevreci performansta da fark yaratıyor. Sürekli yeni teknolojiler geliştiren Epson, WF-C20590’a eklediği yeniliklerle iş verimliliğini de yükseltiyor. Yazıcının kalitesini daha da artırmak amacıyla, bant lekesini ortadan kaldıran, kendi kendini temizleyen bir baskı kafası ve yüksek hızda kaliteyi korumak için bir elektrostatik taşıyıcı öne çıkan farklı özellikler. Sadece 43 mm boyutunda, 33.500 nozül içeren olağanüstü yeni satır baskılı kafa tasarımı, hatalı püskürtme tespiti ve değişken damlacık boyutu teknolojisi sunuyor.

Otomatik belge kaplama, isteğe bağlı WorkFlow Enterprise Son kat ünitesi, yine isteğe bağlı kağıt besleyici ile standart 2.350, maksimum 5.350 sayfa kağıt girişi, zaman ve işçilik tasarrufu için 4.000 sayfalık zımbalama/istifleme ünitesi modeli üstün kılan diğer özelliklerden.

Akıllı cihazlardan mobil baskı ve NFC ile tarama özellikleri kullanıcı verimliliğini yükseltirken, Epson WF-C20590’da bulunan Epson Connect, Email Print for Enterprise gibi araçlar ve opsiyonel Epson Print Admin ve Document Capture Pro yazılımlar ek işlevsellik sağlıyor.