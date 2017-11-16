ESET, 2018 antivirüs yazılımlarını duyurdu

ESET, dijital sistemleri hedef alan kötü amaçlı yazılımlarla mücadele eden 2018 yazılımlarını, dijital güvenlik pazarına sunduğunu duyurdu.



Yenilenen ESET NOD32 Antivirus’ün yanı sıra ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium ve ESET Multi-Device Security yazılımları, artan dijital saldırılara karşı kapının sıkıca kapalı kalmasına ve kötü amaçları olan, istenmeyen davetsiz misafirlerin geri çevrilmesine odaklanıyor.



ESET yeni sürümlerinde, mevcut onlarca çok katmanlı korumaya ek olarak siber mücadelede çığır açan iki yeni özellik ile kullanıcılarının güvenliğini daha da arttırıyor. Bu yeniliklerden ilki, UEFI bölümünün güvenliğini sağlayan UEFI Tarayıcı. UEFI, bilgisayar düğmesine bastığınızda, Windows başlamadan hemen önce çalışıp sistemi ve çevre birimlerini çalışmaya hazır hale getiren temel yazılım bölümü olarak biliniyor. Bu bölüm, bugüne dek korumasız bırakıldığı için siber suçlular açısından çok cazip bir saldırı hedefi olmaya başladı. UEFI bölümüne bulaşan kötü amaçlı yazılımlar, işletim sistemi tam olarak yeniden yüklense, yani makineye format atılsa bile sistemde kalmayı sürdürüyor ve makinenin kontrolünü sonsuza dek ele geçirebiliyor. UEFI Tarayıcısı, UEFI bölümünü kontrol ediyor ve herhangi bir şüpheli etkinlik kaydedildiğinde kullanıcıları uyarıyor.

2018 sürümlerinin bir diğer öne çıkan özelliği ise Akıllı Ev İzleyici. Artık sadece bilgisayar, tablet veya telefon değil; televizyon, buzdolabı ya da çamaşır makinesi gibi internet bağlantılı yeni nesil cihazlar da ESET yazılımlarının radarına giriyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) olgusunu temel alan Akıllı Ev İzleyici, kişisel Wi-Fi ağını kullanan tüm internet bağlantılı cihazları görüntülüyor ve bu cihazlara yönelik izinsiz erişimler konusunda uyarıyor. Akıllı Ev İzleyici, cihazların internete bağlantı noktası olan modem ve routerlerı güvenlik açıklarına karşı tarıyor ve güvenlik düzeyini geliştirecek değişiklikler öneriyor.