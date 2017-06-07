ESET, çözüm ortaklarıyla Kıbrıs’da buluştu

ESET, çözüm ortaklarıyla Kıbrıs’da bir araya geldi. 420 bayi ve dağıtıcının katıldığı toplantıda konuşan ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, siber güvenlik konusunun hem bireylerin hem de şirketlerin öncelikle konusu haline gelmesi gerektiğini söyledi.

ESET, Türkiye’deki çözüm ortaklarıyla 12-14 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs’da Bafra bölgesinde bulunan Kaya Artemis Otel’inde biraraya geldi. Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana olmak üzere Türkiye çapındaki önemli merkezlerden çok yoğun katılım gerçekleşti. 420 kişilik katılımla,2017 Kıbrıs Buluşması, bugüne kadarki en kalabalık ESET Çözüm Ortakları Toplantısı oldu.

Buluşmada ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu ve ESET’in İstanbul, Ankara ve İzmir ofis çalışanları hazır bulundu.

Yeni ürün ve uygulamalar tanıtıldı

Toplantıda ESET çözüm ortakları son kurumsal gelişmeler ve ürünlerle ilgili bilgilendirildi,talepler ve ihtiyaçlar değerlendirildi. Ayrıca son kullanıcıya yönelik yeni uygulamalar tanıtıldı.

Global siber saldırı da konuşuldu

Kıbrıs toplantısında, Mayıs ayında gerçekleşen 150 ülkede 200 bini aşkın sistemi hedef alan global fidye saldırısı da konuşuldu. ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, sözkonusu saldırının pek çok ülkede, yaşamsal sistemleri durdurma noktasına getirdiğine dikkat çekti. Soria, “Büyük sıkıntılara ve önemli maddi kayıplara neden olan bu saldırı, siber güvenlik konusunun herkesin ve her işletmenin öncelikli konusu haline gelmesi gerektiğini tekrar ortaya koydu. Önlem önceden alınmalı, sonradan değil“ diye konuştu.

Alain Soria, sözlerini şöyle sürdürdü: “ESET olarak dünya çapındaki 11 araştırma merkeziyle, siber tehditlere karşı savaşta en kapsamlı ve yenilikçi çözümleri sunuyoruz. Son siber saldırıdan global düzeyde ve Türkiye’de, lisanslı ve proaktif ESET kullanıcıları etkilenmedi. Çünkü ESET, saldırıya neden olan zararlıyı daha önce tespit etmiş ve müşterilerinin sistemlerini buna karşı güncellemişti.“