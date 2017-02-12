ESET’e 100’üncü VB100 ödülü

ESET’e 100’üncü VB100 ödülü
, 12 Şubat 2017

ESET,  NOD32 yazılımıyla bağımsız bir test organizasyonu olan Virus Bulletin’in dağıttığı VB100 Ödülünü 100’üncü kez almaya hak kazandı. Bu ödül, herhangi bir yanlış tespit (false positive) olmaksızın mevcut tüm yaygın (in the Wild) virüsleri belirleyebilen antivirüs yazılımlarına veriliyor.

Yüzüncü VB100 Ödülü, Virus Bulletin’in Operasyon Şefi (COO) John Hawes tarafından ESET CEO’su Richard Marko’ya Aralık 2016’da düzenlenen törenle sunuldu. Törende ESET CEO’su Richard Marko, “Tek bir ürün için 100 VB100 Ödülü alan ilk firma olmaktan onur duyuyoruz” dedi. Marco, “1998’deki ilk VB100 Ödülünden bu yana, birkaç teknologdan oluşan küçük ve dinamik bir şirketten, 200’den fazla ülke ve bölgede 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir uç nokta güvenlik sağlayıcısına dönüştük” açıklamasını yaptı.
İngiltere merkezli bağımsız bir test organizasyonu olan Virus Bulletin, 1998 yılında ilk Virus Bulletin Ödülünü (VB100) sundu ve bu çalışma bugüne kadar pazardaki en ünlü ödül olarak değerlendirildi. Bir antivirüs ürünü bu ödülü kazanmak için, herhangi bir yanlış (false positive) tespit olmaksızın mevcut tüm yaygın (in the Wild) virüsleri tespit etmelidir.

 

 

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Tags: antivirüs, antivirüs yazılımı, ESET, ESET NOD 32, ödül, VB100

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