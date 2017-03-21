ESET’ten şifre çözücü güncellemesi

ESET’ten şifre çözücü güncellemesi
, 21 Mart 2017

Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, geçen yılın Aralık ayında yaygın fidye yazılımlarından biri olan Crysis’e karşı bir şifre çözücü duyurmuş, söz konusu çözücü dünya çapında indirilmişti. ESET, bu şifre çözücüye ilişkin bir güncelleme yayınladı.

Bilgisayardaki dosyaları şifreleyen, sonra da fidye karşılığı açmayı vaat eden fidye yazılımları, hem Türkiye’de hem de dünyada yaygın bir sorun olmayı sürdürüyor. Söz konusu fidye yazılımlarını temizlemek, sisteme bulaştıktan sonra oldukça zor. Ayrıca pek çok farklı türevinin bulunması, bu görevi daha da zorlaştırıyor.

ESET, geçen yıl önce TeslaCrypt ardından da Crysis (Kriz) fidye yazılımı için şifre çözücü yazılımlar yayınlamıştı.

Krizi çözen şifre çözücüye güncelleme
ESET, şimdi ‘Win32 / Filecoder.Crysis’ olarak etiketlenen ‘Crysis’ fidye yazılımı için daha önce yayınladığı ücretsiz şifre çözücüyü güncellediğini duyurdu. ESET şifre çözücü son güncelleme ile birlikte adı geçen fidye yazılım ailesinin .xtbl, .crysis, .crypt, .lock, .crypted, .dharma. uzantılı altı varyantına karşı da etkili oluyor.

Anılan uzantılara sahip şifrelenmiş dosyaları çözebilen güncellenmiş şifre çözme aracı şu linkten indirilebilir durumda…

Kategoriler Haber
Tags: antivirüs, ESET, Güvenlik, şifre çözücü

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