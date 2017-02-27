Etiya yapay zeka çözümüyle MWC’de

Yerli yazılım şirketi Etiya, Türk mühendisler tarafından Silikon Vadisi’nde geliştirdiği yapay zeka ve diğer çözümleriyle Barselona’da Mobil Dünya Kongresi’ne çıkarma yapmaya hazır.

27 Şubat kapılarını açan Dünya Mobil Kongresi (Mobile World Congress-MWC) 02 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor. İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (Mobile World Congress-MWC) bu yıl da teknoloji ve mobil dünyanın gündemine damga vuracak. Mobil destekli akıllı şehirler kavramının ön plana çıkacağı kongreye katılan Türkiye’nin yerli yazılım şirketi Etiya, Silikon Vadisi’nde geliştirdiği ilk yerli yapay zeka ürününün yanı sıra yenilikçi çözüm ve ürünlerini de katılımcılarla buluşturacak.

Telekom, enerji, perakende, medya ve finans başta olmak üzere farklı sektörlerde iş ortaklarına yenilikçi kurumsal, mobil ve bulut çözümleri sunan Etiya’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Telekom sektörünün geleceğinin konuşulacağı bu platformda yer almaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasını yapıyor. Singapur ve Silikon Vadisi’ndeki ofislerinin yanı sıra onlarca ülkeye gerçekleştirdikleri kurumsal yazılım ihracatıyla artık global bir teknoloji şirketine dönüşen Etiya için bu platformun önemine değinen Doğan, sözlerine şöyle devam ediyor:

“MWC, yeni ürünlerimizi tanıtmanın ötesinde, küresel iş ortaklıklarımızı büyütmek için de eşsiz bir platform. Hızla değişen ve gelişen teknoloji dünyasında, süreci doğru yönetebilmek büyük önem taşıyor. Türkiye’nin yazılım ihracatına katkı sunan bir şirket olarak buradaki fırsatları, ülkemiz ekonomisine sağlayacağımız katma değer açısından da önemsiyoruz. Hem ürün ve çözüm geliştiren hem de işletmelere dijital dönüşümlerinde destek olan bir şirketiz. Küresel devlerin rekabet ettiği bilişim pazarının lider şirketlerden biri olmayı hedefimiz doğrultusunda bu gibi etkinliklerde yer almaya devam edeceğiz.”