Etiya, yapay zeka platformu “Cognitus’u” geliştiricilere açıyor

Kurumsal yazılım firması Etiya yeni ürünü Cognitus ile, yapay zeka geliştirmedeki bilgi birikimini paylaşıma açıyor.



“Cognitus”, “deneyimlenmiş bilgi” anlamına geliyor. Bugün yaşadığımız dijitalleşme hayatımızın her alanına olduğu gibi, yazılı iletişime de dokunuyor. Etiya tarafından yapay zeka alanında geliştirilen Cognitus, doğal dil işleme yeteneği ile insanların kullandığı dili sistemlerin de anlamasını sağlıyor. Şu anda Türkçe ve İngilizce’yi destekleyen Cognitus, yakın zamanda Arapçayı da destekliyor olacak.

İnsan dilini bilgisayarlara anlatacağız

Dijitalleşmenin hayatımızın her alanını etkilediğini ifade eden Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Yazılı iletişim de yapay zekanın kullanım bulabileceği önemli alanlardan bir tanesi. Sosyal medyada, e-postalarda, online müşteri servislerinde ve ürün yorum sayfalarında insanlar taleplerini yazılı bildirim olarak iletiyorlar. Gerçek kişiler tarafından kolayca anlaşılabilen bu bildirimlerin, bilgisayarlar devreye girdiğinde aynı şekilde anlaşılması oldukça zor olabiliyor. Bilgisayarlarında bu bildirimleri gerçek kişiler ile aynı kolaylık ve netlikte anlamlandırabilmeleri için, bizim ‘doğal dil işleme’ dediğimiz, geliştirme tarafı oldukça kompleks bir yeteneği yazılımcıların sistemlerine entegre etmeleri gerekiyor.

Ürün ve hizmet süreçleri akıllanacak

Yapay zeka alanındaki bilgi birikimini paylaşma hedefi taşıyan Etiya, ürün ve hizmet süreçlerinin akıllandırılmasını teşvik etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda; Cognitus, yapay zeka yeteneğine, bulut platformu üzerinden kolaylıkla erişim sağlanabilecek.. Yazılımcıların temel özellikleriyle ücretsiz olarak yararlanmaya başlayabilecekleri Cognitus API uygulaması kısa bir süre önce yayına alındı. Yazılımcılar, bu sayede karışık doğal dil işleme algoritmaları geliştirmek yerine, üzerinde çalıştıkları uygulamaların kullanım alanlarına yoğunlaşma ve yapay zeka senaryolarını uygulamalarına ekleme olanağına kavuşacaklar.