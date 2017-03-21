Etiya’dan mühendis adaylarına “büyük” destek

Etiya ‘büyük veri makinesi’ni Yıldız Teknik Üniversitesi’ne bağışladı. Akademisyenlerin ve öğrencilerin Ar-Ge ve veri alanındaki çalışmaları Etiya’nın bağışladığı büyük veri makinesinde yapılacak.

Türkiye’nin yerli yazılım şirketlerinden Etiya’dan eğitimin geleceğine büyük destek geldi. Etiya, büyük veri alanında yapılan akademik çalışmaların geleceğe taşınması için, büyük veri makinesini Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne bağışladı. Makine, “Veri Madenciliği” ve “Büyük Veri” alanlarında çalışacak olan akademisyenler ve öğrenciler tarafından Ar-Ge faaliyetlerinde, akademik ve eğitim-öğretim çalışmalarında kullanılacak.

Büyük veri teknolojilerine hakim yeni mezunlar geliyor.

Türkiye’deki üniversitelerde bugüne kadar büyük veri makinesi bulunmuyordu. Bu bağışla Üniversiteye birlikte büyük veri alanında çalışmalar yapan akademisyenlere ve konuya ilgi duyan kendilerini büyük veri teknolojileri konusunda geliştirmek isteyen öğrencilerin kullanabileceği bütünleşik bir platform sağladıklarını ifade eden Aslan Doğan sözlerine şu şekilde devam etti: “Akademik eğitimin yanında örgencilerin pazardaki yeni teknolojileri öğrenerek bu alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücüne önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Kısaca teknolojide çok trend olan bir konuyu üniversiteye yani henüz çalışma hayatına atılmamış altyapıdaki gençlerle buluşturduğumuz için çok mutluyum.”

Sunulan büyük veri makinesi sayesinde, eşzamanlı daha çok sayıda algoritma testleri yürütülebilecek ve böylelikle projelerde zaman kaybı azalacak. Aynı zamanda öğrenciler, üniversitelerde büyük veri teknolojileri ile ilgili anlatılan teorik bilgileri deneyimleme imkanına sahip olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi adına Etiya yönetimine çok teşekkür eden Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Bodur konu ile ilgili olarak “Biz üniversite-sanayi işbirliğine çok önem veriyoruz. Bu işbirliğinin her iki taraf ve ülkemiz için çok yararlı olduğuna inanıyoruz. Etiya tarafından üniversitemize bağışlanan Büyük Veri Makinesi, ‘Veri Madenciliği’ ve ‘Büyük Veri’ alanlarında yapılan çalışmalarda gerekli olan alt yapı için önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu sayede, gerçek dünya senaryonları ölçeğindeki problemlere akademik ortamda çözümler üretilebilmesi daha kolay olacaktır. Bağışlanan makine, akademisyen ve öğrencilerimize Ar-Ge ile akademik ve eğitim-öğretim çalışmalarında büyük kolaylıklar sağlayacaktır.” şeklinde açıklama yaptı.