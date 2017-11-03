Eutelsat, Noorsat’ı 75 milyon dolara satın aldı

Eutelsat Communications , Orta Doğu’nun önde gelen uydu servis sağlayıcılarından biri olan Noorsat’ı Bahreyn’in Orbit Holding Grubundan satın aldı.



2004 yılında kurulan Noorsat, Eutelsat’ın Orta Doğu’daki kapasitesini kullanan önde gelen distribütörlerden biri. TV yayıncılık pazarında en değerli müşterilere hizmet veren firma, Eutelsat’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika konumlarından, 7/8° Batı ve 25,5° Doğu’da, 300’den fazla TV kanalı için hizmet sağlıyor.

Eutelsat, Noorsat’ın %100’ünü, DFCF (debt free and cash free-borçsuz ve nakitsiz) değerlendirme yöntemi ile 75 milyon ABD Doları bedel karşılığında satın aldı. Bu satın alma işlemi ile NOORSAT’ın Eutelsat’dan kiralamış olduğu kapasite etkisinin ) ortadan kaldırılmasının ardından, Eutelsat’ın konsolide gelirlerinde yıllık olarak 15 milyon ABD Doları kadar artış sağlanacak.

Noorsat’ın Eutelsat bünyesine dahil olması, katacağı ek değer açısından Eutelsat’ın bölgedeki video yayıncılığındaki etkin ve verimli hizmet sunma stratejisi ile tam uyum sağlayacak. Bu satın alma, Eutelsat’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da televizyon yayın dağıtımında video konumlarının uzun vadeli ticari gelişimini güçlendirmesine ve son müşterilere doğrudan erişimini artırmasına ve aynı zamanda Yüksek Çözünürlüklü TV (UHD) yayıncılığının teşvik edilmesiyle birlikte artan video servislerinin satışa sunulmasına olanak tanıyacak.