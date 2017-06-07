Eutelsat’in yeni uydusu uzaya fırlatıldı

Eutelsat Communications’ın EUTELSAT 172B uydusu, Ariane 5 roketi tarafından başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

Eutelsat’ın yeni uydusunun 2017’nin dördüncü çeyreğinde hizmete girmesi bekleniyor. EUTELSAT 172B, uçaklarda ve gemilerde her türlü haberleşme bağlantısı için , GSM şebekesine erişimde , kurumsal haberleşmede, video aktarım ve kamu hizmetleri gibi hızlı büyüyen uygulamalar için daha fazla kapasite sunmak adına uzayda yerini alıyor.

172° Doğu’da, yani Alaska’dan Avustralya’ya kara ve deniz üzerinde mükemmel bir Asya-Pasifik haberleşme erişimi sağlayan önemli bir pozisyonda olacak. EUTELSAT 172A’nın yerini alacak şekilde tasarlanan bu uydu, bir dizi servis alanına bağlı C ve Ku bandı yükleri sayesinde daha fazla kapasite, güç ve gelişmiş kapsama alanı sağlayacak. Trafiğin yeni uyduya aktarılmasını takiben EUTELSAT 172A, başka bir yörünge konumunda ticari olarak hizmete devam edecek.

Uçaklarda Elektronik eğlence hizmeti için yeni bir referans noktası oluşturmak

EUTELSAT 172B ayrıca, hava trafiği açısından dünyanın en hızlı büyüyen bölgesine hizmet vermek için 1,8 Gbps’lik çıkış sağlayan yeni bir Ku-bant çoklu ışıma becerisinesahip. 2034’e kadar bölgede teslim edilecek 8000’den fazla uçakla Asya-Pasifik, uçakta eğlence ve bağlantı hizmetleri için en büyük fırsatı temsil ediyor. .

EUTELSAT 172B üzerinde amaca bağlı Yüksek Çıkış gücü, özelikle ticari havayolları için uçuş sırasında eğlence ve bağlantı hizmetlerinin lider tedarikçilerinden biri olan Panasonic Avionics Corporation’a uçuş içi bağlantıda önemli bir büyüme platformu sağlayacak. On adet eliptik kapsama alanı, Panasonic’in Kuzey Amerika’nın batı sahiliyle Asya’ya ve Avustralya’ya arasında bağlantı kurmasına olanak tanıyarak bölgede hava trafiğinin hızlı bir şekilde büyümesini destekleyecek ve yoğun kullanılan uçuş yollarının bant genişliği kullanımını artıracak. Panasonic ayrıca, uçakta canlı TV yayınlamak için uydu’nun geniş Ku-band kapsamasını kullanacak.