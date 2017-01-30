EVA Gayrimenkul Değerleme ile emlakta gelişmeler cepte

EVA Gayrimenkul Değerleme’nin gerçekleştirdiği güncel araştırmalar, raporlar ve sektöre dair yorumlar, kuruluşun geliştirdiği mobil uygulama ile güncel olarak cep telefonundan takip edilebilecek.

Türkiye’nin önde gelen değerleme ve danışmanlık firmalarından EVA Gayrimenkul Değerleme’nin hazırladığı mobil uygulama, emlak dünyasında yaşanan gelişmeleri günü gününe takip etme imkanı sağlıyor. Yeni mobil uygulama ile EVA Gayrimenkul Değerleme’nin sektöre yönelik hazırladığı tarafsız araştırma raporları, yorum ve değerlendirmelerine akıllı cep telefonundan hızlı erişim mümkün olacak.

Yeni mobil uygulama ile kullanıcılar araştırma raporlarının içeriklerine, aylık sektör analizlerine, firmanın her ay gayrimenkul sektörünün nabzını tutmak amacıyla hazırladığı Periskop Analiz raporuna ve üç ayda bir yayınlanan Periskop yayınına ulaşabilecek. Mobil uygulama sayesinde kullanıcılar sektörle ilgili sorularına yanıt bulabilecek, değerleme uzmanlarına da erişim sağlayabilecek.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, sektörde hızlı bilgi paylaşımı için teknolojiye yatırım yapan ve gelişmelerden yararlanan bir kuruluş olduklarını ifade ederek, yeni mobil uygulama sayesinde sektörel çevrelerin ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen herkesin doğru ve tarafsız bilgiye hızla ulaşacağını belirtiyor.