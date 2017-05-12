Expertera, TEDxReset’te geleceğin iş modelini anlatacak

Expertera, TEDxReset’te geleceğin iş modelini anlatacak
, 12 Mayıs 2017

12-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında TİM Show Center’da düzenlenecek TEDxReset etkinliğinde, Türkiye’de esnek işgücü modeline öncülük eden Expertera’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Alp Sezginsoy, on-demand devrimini ve geleceğin iş modelini katılımcılarla paylaşacak.

TED bünyesinde düzenlenen TEDxReset etkinliğinde, Türkiye’de on-demand sektörüne öncülük eden, girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncularından Expertera Kurucu Ortağı ve CEO’su Alp Sezginsoy, “İşler Karışıyor! On-Demand Devrimi, Geleceğin İşgücü ve Ötesi” başlıklı konuşmasını yapacak.

Esnek işgücü modeli geleceğe damgasını vuracak
Esnek işgücü modeli, ‘talep üzerine’ olarak ifade edilen ‘on-demand’ devrimin iş dünyasına geçişi olarak tanımlanıyor. Türkiye’de Expertera’nın öncülük yaptığı ve İş 3.0 olarak da tanımlanan yeni iş modeli; bilgi paylaşımın demokratikleştiği, firmaların dışarıda bulunan uzmanlık kaynaklarına ihtiyacı kadar eriştiği, uzmanların daha esnek bir şekilde çalışabildiği ve kendi kariyerlerini kendilerinin inşa edebildiği bir çalışma modeli. Gelecek 20 yıla Endüstri 4.0 devrimiyle birlikte İş 3.0 devriminin damgasını vurması bekleniyor. Bu yapısal dönüşümün ayrılmaz bir parçasının ise tüm uzmanlık alanlarında esnek iş gücü olacağı belirtiliyor. Alp Sezginsoy, TEDxReset etkinliğinde başlangıcından bugüne on-demand devrimi ve esnek işgücü modelinin gelişimini tüm boyutlarıyla katılımcılarla paylaşacak.

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Tags: Alp Sezginsoy, Expertera, TEDxReset

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