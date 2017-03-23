Facebook Awards için başvurular başladı

Facebook Awards için başvurular başladı
, 23 Mart 2017

Facebook, hikaye anlatımının yeni yollarını kullanırken aynı zamanda iş sonuçları da elde eden yaratıcı işlerin ödüllendirildiği Facebook Awards için başvuruların başladığını duyurdu.

Bu yıl 7’nci kez gerçekleşecek Facebook Awards, her sene kendini yenilemeye devam ediyor. Bu doğrultuda, bu yıl eklenen yeni kategoriler arasında aşağıdakiler yer alıyor:
• Gül (mizahı farklı seviyelere taşıyan işler)
• Harekete geç (davranış tarzını değiştiren işler)
• Ağla (düşündüren işler)
• Sev (kişileri markaya bağlayan işler)
• Wow (inovatif işler)
Son başvuru tarihi 28 Nisan 2017 olan Facebook Awards hakkında ayrıntılı bilgi https://www.facebookawards.com/ adresinde ve https://m.facebook.com/business/news/2017-facebook-awards adresindeki blog yazısında, görseller ekte yer alıyor.

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Tags: Facebook Award, ödül

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