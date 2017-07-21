Facebook gazetecileri yeni teknolojilerle buluşturdu

Gazeteciler ve editörler için farklı araçlar ve eğitimler sunarak gazeteciliği desteklemeyi amaçlayan Facebook Gazetecilik Projesi’nin ilk altı ayı geride kaldı. Facebook, projenin ilk altı ayında dünyanın dört bir yanında medya profesyonelleriyle işbirliği kurarak yeni araçlar geliştirme konusunda önemli bir mesafe kaydetti.

Facebook Gazetecilik Projesi’nin ilk altı ayında öne çıkan maddeleri şöyle:

Haber ürünlerinin ortak üretimi

Instant Articles için yeni özellikler

• Okuyucu sadakatini artırmayı amaçlayan Eylem Çağrısı düğmeleri özelliği, okuyucuları bir yayıncının sayfasını beğenmeye ya da Instant Articles üzerinden e-posta adreslerine gelen haber bültenlerini okumaya teşvik ediyor.

• Instant Articles SDK ile Google AMP ve yakın zamanda da Apple News üzerinden aynı anda içerik yayınlanabilecek.

• Reklam yoğunluğu açısından daha fazla esneklik sunulmasıyla yeni reklam geliri olanakları oluşuyor.

• İlgili Haberler bölümünde yeni reklamlar yer alıyor.

Giderek daha fazla sayıda yayıncının kullandığı Instant Articles, bugüne dek yayıncıların Facebook Hedef Kitle Ağı (Audience Network) üzerinden 1 milyon dolardan fazla gelir elde etmesini sağladı. Sadece son 6 ayda yüzde 25’ten fazla artış ile dünyanın dört bir yanında Instant Articles kullanan 10 bini aşkın yayıncı bulunuyor. Facebook’ta tıklanan her üç makaleden biri artık Instant Articles üzerinden okunuyor.

Bunlara ek olarak Facebook, Instant Articles’ta aboneliği arttırmak amacıyla üzerinde çalıştığı yeni araçları bu yıl içinde bazı partnerleriyle test etmeyi planlıyor.

Bu başlıkta yenilenen ve eklenen diğer özellikler ise Video İçi Reklamlar, Rights Manager (Telif Hakkı Yöneticisi), Markalı İçerik ve Yerel Haberler.

Gazeteciler için eğitim ve yeni araçlar

CrowdTangle

Facebook CrowdTangle’ı satın aldıktan sonra, gerekli veri ve içgörülere kolayca ulaşabilmeleri adına yayıncılar ve gazetecilik okulları için ücretsiz hale getirdi. 2017’nin ilk yarısında CrowdTangle’ın kullanım oranı üç kat arttı. Bugün 1000’den fazla yerel haber organizasyonu CrowdTangle’ı kullanıyor.

CrowdTangle’daki güncellemeler ise şöyle:

• CrowdTangle Intelligence, yayıncılara Facebook, Instagram, Twitter ve Reddit’teki uzun vadeli trendleri hızlı bir şekilde gözden geçirme olanağı sunuyor.

• Reddit ile gerçekleşen işbirliği sayesinde yayıncılar Reddit’te yayınlanan önemli hikayelere ve çalıştıkları konularla ilgili tartışmalara kolayca ulaşabiliyor.

• Yayıncıların videolarının performansını daha iyi görebilmesini sağlamak amacıyla, CrowdTangle Facebook ve Instagram’a video görüntülenme ölçümleme özelliği ekledi.

Platformlar Arası Anlayış

Yayıncıların Facebook kullanıcılarının tüketim eğilimlerini anlamasını sağlamak üzere yeni araçlar üzerinde çalışmalar sürüyor.

Yeni Eğitim Programları ve Araçları

Gazeteciler için Facebook Sertifikası

Facebook’un gazetecilere yönelik ürünleri, araçları ve hizmetleriyle ilgili online eğitimler 10 dile çıkarıldı. Ayrıca Facebook ve Poynter Enstitüsü’nün tasarladığı üç aşamadan oluşan programı tamamlayan gazetecilere, Gazeteciler için Facebook Sertifikası veriliyor.

Gazeteciler için Facebook’ta Güvenlik

Haziran ayında açıklanan Gazeteciler için Facebook’ta Güvenlik özelliği ve Gazeteciler için Facebook sayfası, gazetecilerin Facebook hesaplarını korumasına yardımcı oluyor.

First Draft Network ile Ortaklık

Haber içeriklerinin doğrulanmasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan ve kâr amacı gütmeyen First Draft Network ile işbirliğini geliştiren Facebook, kurumun bir sanal doğrulama topluluğu kurmasına da yardım etti.

Facebook, Gazetecilik Projesi’nin ilk altı ayında çok önemli adımlar atarken, bu noktaya ortakları ve işbirliği yaptığı kişi ve kurumlar sayesinde ulaştığını vurguluyor. Facebook, doğru gazeteciliğin yükseldiği bir geleceği inşa etmek için çabalarını, yeni araç ve ortaklıklarla arttırarak devam ettirmeyi hedefliyor.