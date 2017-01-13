Facebook gazetecilerle çalışmak istiyor

Sosyal ağ devi, habercilik görevinin eleştirilmesi üzerine çok yönlü bir girişim başlattı.

Facebook son aylarda, özellikle ABD başkanlık seçimleriyle ilgili habercilik konusundaki rolüyle çokça eleştiriye maruz kaldı. Bu eleştirileri dikkate alan şirket, Çarşamba günü gazetecilerle ve medya şirketleri ile olan işbirliğini geliştirmeye yönelik yeni girişimler paketini duyurdu.

“Facebook Gazetecilik Projesi” üç temel girişim üzerine kurulu. İlk olarak şirket kendi platformlarını kullanarak yayımcılarına kendi platformlarında hikayelerini ve işletmelerini yayımlamak ve tanıtmak için yeni özellikler geliştirecek. İkincisi, gazetecilere sosyal ağları raporlamada kullanmalarına yardımcı olmak için yeni araçlar üzerinde çalışıyor ve Facebook’u daha iyi kullanmalarına yardımcı olmak için onları eğitecek. Üçüncü olarak da, şirket sahte hesapların yayılmasını önlemek ve kullanıcılarını güvenebilecekleri hikayeler hakkında eğitimler verecek.

Gazetecilerle yaptığı ortak çalışmanın bir parçası olarak Facebook, yayıncılardan geribildirim toplamaya kararlı olduğunu söyledi. Facebook, bu yıl ürünleri hakkında geri bildirim toplamak ve gazetecilerle nasıl daha iyi çalışabileceği konusunda ABD ve Avrupa’daki yayıncılar ile buluşmak için bir geziye çıkacak.

Şirket, sahte haberleri azaltmak için, Facebook’taki kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla bir dizi kamu hizmet reklamları üzerinde çalışıyor. Şirketin uzun vadeli hedefi ise gerektiğinde finansal hibeler içerebilecek şekilde, haber okuryazarlığını geliştirmeye çalışan kurumlara destek sağlamak.