Facebook haber akışını hızlandırmak istiyor

Facebook mobil uygulamasında daha hızlı yüklenen web sayfaları, bundan böyle haber akışınızın en üstünde görünecek.



Sosyal medya devi Facebook, kullanıcıların internet hızını daha fazla hissetmelerini istiyor ve dünyanın en büyük sosyal ağı olarak bunu gerçekleştirmek için de mevcut gücünü kullanmaya hazırlanıyor. Gelecek aydan itibaren, şirket daha yavaş yüklenen siteleri cezalandırmak ve daha hızlı olanları ödüllendirmek için Facebook Haber Akışındaki makaleleri filtrelemeye başlayacak.

Şirket, yaptığı açıklamayla yavaş bağlantıların, kullanıcılarının en çok geribildirim yapılan sorun olduğunu belirtiyor.