Facebook, masaüstü sohbet uygulamasıyla iş dünyasını hedef alıyor

Şirket, ekran paylaşma yeteneklerini de dahil ettiği Messenger’ın kurumsal sürümü için macOS ve Windows masaüstü uygulamalarının beta sürümlerini yayınladı.

Facebook, Workplace kurumsal sohbet aracının Windows ve Mac masaüstü uygulamalarını kullanıma sundu. Workplace Chat adındaki kurumsal sohbet servisi, şirketin 1.2 milyar aylık aktif kullanıcısını olan popüler Messenger uygulamasının bir muadili. Sohbet platformu, 14 binden fazla kuruluş tarafından kullanılan Workplace kurumsal sosyal ağının bir parçası olarak hali hazırda mevcut. Ve son müşterisi de yakın zamanda Wal-Mart oldu. Uygulama şu an için yalnızca Facebook’un Workplace servisi ile kullanılabiliyor. Sohbet uygulamasında fotoğraf, video, ses, emoji ve GIF’ler gönderilebilecek. Aynı zamanda ekran paylaşım özelliği de mevcut. Bu özellik sayesinde kullanıcılar ekranlarını birlikte çalıştıkları kişilerle paylaşabilecek.

Facebook, sesli ve görüntülü arama gibi özellikleriyle birlikte kurumsal işbirliği platformu Workplace’yi Ekim 2016’da duyurmuştu. Workplace Chat, şimdiye kadar yalnızca mobil uygulama ve bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilebiliyordu.

Geçtiğimiz hafta TechCrunch sitesine konuşan Facebook sözcüsü Vanessa Chan, sohbet uygulamasının en çok talep edilen özelliklerden biri olduğunu ve geniş ölçekli dağıtım öncesinde beta kullanıcıları tarafından test edileceğini söyledi.

Facebook Workplace Chat uygulamasının beta sürümü Windows 7 ve üstü işletim sistemi ya da macOS 10.9 (Mavericks) ve üstü işletim sistemine sahip cihazlara indirilebiliyor.