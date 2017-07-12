Facebook’tan markalar için yeni reklam mecrası

Facebook, markaları potansiyel müşterileriyle buluşturan Messenger Reklamları (Messenger Ads) özelliğini tüm dünyada kullanıma sunacağını açıkladı.

Markalar, Messenger Reklamları sayesinde dünyada ayda 1,2 milyarı aşkın kişinin kullandığı ve aylık paylaşılan mesaj sayısının 2 milyarı aştığı Messenger üzerinden reklam vererek geniş bir kitleye ulaşabilecek.

11 Temmuz itibariyle tüm dünyada uygulamaya konacak Messenger Reklamları ile reklam verenler, gelecek aydan itibaren Messenger üzerinden kullanıcılara sponsorlu içerikler sunabilecek. İlk aşamada Facebook kullanıcılarının sınırlı bir bölümü bu ay sonundan itibaren Messenger reklamlarını görebilecek, uygulama yakın dönemde tüm dünya çapında Facebook kullanıcılarına ulaşacak. Facebook, Messenger Reklamları ile müşterilerin beklentilerine uygun olarak yeni ürünler geliştirme ve ürünlerin etkilerini daha iyi gözlemleyebilme fırsatı bulacak.

Facebook Messenger Reklamları ve Gelirler Ürün Müdürü Ted Helwick, “Messenger reklamları, reklam veren kurumlara Messenger ile hedeflerine ulaşmalarına yardım etme konusundaki bağlılığımız açısından yeni bir adım. Messenger reklamları ile her ölçekteki tüm işletmeler müşterilere ulaşmak için yeni bir araca sahip olacak. Her ay 1,2 milyarı aşkın kişinin Messenger’ı kullandığı düşünüldüğünde, Messenger reklamları işletmelere Facebook kampanyalarında daha fazla kişiye ulaşma olanağı sunacak” dedi.

Markalara Facebook kullanıcılarına ulaşarak reklam alanında önemli kolaylık sağlayan Messenger Reklamları, Haber Akışı’nın yanı sıra Instagram ve Audience Network üzerinden de reklam verme olanağı sunuyor. Kullanıcılar, Messenger’ın mobil uygulamasında yer alan reklamlara tıkladıklarında, Messenger ya da yönlendirilecekleri sayfa üzerinden marka ile doğrudan iletişim kurabiliyor.

14 ülkede kullanıcıların yüzde 59’u son iki yılda Messenger’ı daha sık kullandıklarını vurgularken, Messenger kullanıma sunulduğundan bu yana 100 bini aşkın Messenger Bot kullanıma sunuldu ve 100 bini aşkın geliştirici Messenger için bot geliştiriyor.