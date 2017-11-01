Facebook ve TOBB ‘She Means Business’ projesini duyurdu

Facebook, kendi işlerini kuran ve yeni girişimci olmak isteyen kadınları desteklemek üzere başlattığı kapsamlı küresel projesi #SheMeansBusiness’ı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte Türkiye’de de hayata geçiriyor.

Hikayelerini paylaştığı başarılı kadın girişimciler sayesinde Türkiye’de daha fazla kadına ilham kaynağı olarak kendi işletmelerini kurmak için cesaretlendirmeyi de hedefleyen #SheMeansBusiness projesinin lansman toplantısı, 31 Ekim Salı günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlikte #SheMeansBusiness projesinin detayları paylaşılarak kendi işlerini kuran ve başarıyla yöneten kadınların hikâyelerine kulak verilirken, Türkiye’deki Instagram topluluğunun bir yılda 22 milyondan 31 milyon kişiye ulaştığı da duyuruldu.

#SheMeansBusiness projesi kapsamında önümüzdeki yıl boyunca on farklı şehirde beş binin üzerinde kadın girişimciye, Facebook ve Instagram’dan işlerini büyütmek için nasıl faydalanacaklarını da kapsayan eğitimler verilecek. #SheMeansBusiness ile TOBB ve Facebook, Türkiye’nin dört bir yanındaki kendi işini kurmak isteyen kadınlara ilham vermeyi ve kadın girişimcilere işlerini bir adım daha öteye taşımaları için gerekli bilgi, beceri, bağlantı ve teknolojiyi sunmayı hedefliyor.