Facebook VR uygulaması ‘Spaces’i tanıttı – Facebook Spaces nedir?

Facebook VR uygulaması ‘Spaces’i tanıttı – Facebook Spaces nedir?
, 19 Nisan 2017

Facebook, birinci günü dün gerçekleşen F8 Konferansı’nda Sanal Gerçeklik (VR) uygulaması Facebook Spaces’ı tanıttı.

Facebook Spaces, insanların arkadaşlarıyla adeta aynı odadaymışlar gibi eğlenceli, etkileşimli bir sanal ortamda buluşmasını sağlayan bir Sanal Gerçeklik (VR) uygulaması. Facebook Spaces, Oculus Rift için beta olarak kullanıma sunuluyor.

Facebook Spaces ile insanlar, Facebook içeriklerini arkadaşlarıyla Sanal Gerçeklik formatında görebiliyor; 360 derece video ve fotoğraflarla yeni yerleri ziyaret edebiliyor. Sanal bir kalemle, bir şapkadan oyunlara kadar hayal edilebilecek her şey havaya çizebiliyor. Facebook Spaces sayesinde insanlar gerçek hayattaki bir arkadaşlarını Messenger’dan görüntülü olarak arayabiliyor, böylece sanal ortamlarına daha da çok insan getirebiliyor. Arkadaşları, aramalarına telefonlarından cevap vererek sanal dünyalarını görebiliyor.

 

Facebook, selfie çubuğunu da tabii ki unutmadı. İnsanlar, onu kullanarak deneyimlerinin fotoğraflarını çekip anılarını Facebook’tan arkadaşlarıyla paylaşabiliyor.

Mark Zurkerberg’in paylaştığı Facebook Spaces tanıtım videosunu burada yer alıyor.

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Tags: F8 Konferansı, Facebook, sanal gerçeklik, Spaces, uygulama, VR

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