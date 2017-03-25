Facebook’a GIF atma özelliği geliyor!

Facebook, yorumların altında fotoğrafların ardından şimdi de GIF atma özelliği getiriyor.



Facebook, daha önce yorumların altına fotoğraf paylaşımını açmıştı. Şimdi ise GIF dönemine hazırlanıyor.

Son zamanlarda sunduğu yeniliklerle gündemden düşmeyen Facebook, sevilen GIF özelliğini, yorumlara eklememiz için test sürecine başladı. Facebook’un yaptığı açıklama ile birlikte artık Facebook, yorumların altına hareketli GIF’ler paylaşabileceksiniz.

Birçok kullanıcının isteği üzerine bu özelliği test etmeye başlayacak olan Facebook, ilerleyen zaman içerisinde bütün kullanıcılara bu özelliği sunacak. Kullanıcıların isteklerini dikkate alan Facebook, bu özelliğini şimdilik belli bölgedeki kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.