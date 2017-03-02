Facebook’tan intihar önleyici yeni özellikler

Facebook’tan intihar önleyici yeni özellikler
, 2 Mart 2017

Facebook, intiharı önleme araçlarında yenilikler yaptığını duyurdu. İnsanlara güvenli bir platform sunmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Facebook, bu kapsamda global, ruh sağlığı alanında uzman kuruluşlarla işbirliği yapıyor.

Facebook’un yaptığı yenilikler ile intihar önleme araçları artık Facebook Live’a entegre edilecek. Canlı bir video izleyen insanlara videoyu yayınlayan kişiye direkt olarak ulaşma ve/veya videoyu şikayet etme seçenekleri sunulacak. Facebook, aynı zamanda video şikayet eden insanlara arkadaşlarına nasıl yardım edebilecekleri konusunda yol gösterici kaynaklar da sunacak.

Diğer yandan, canlı video yayını yapan kişinin ekranında da çeşitli kaynaklar belirecek. Yayın yapan kişi, bir arkadaşıyla iletişime geçmeyi, yardım hattına ulaşmayı veya ipuçlarını incelemeyi seçebilecek.

Facebook, intiharı önleme araçlarına ek olarak platformdaki insanların, ailelerinin ve arkadaşlarının desteği ile daha fazla insana destek vermeyi hedefliyor.

Kategoriler Haber
Tags: Facebook, facebook canlı yayın, Facebook Live

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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