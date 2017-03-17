Facebook’tan yepyeni bir özellik geldi!

Facebook’tan yepyeni bir özellik geldi!
, 17 Mart 2017

Yeni özellik ile gönderileri yanıt vermek ve yorumları takip etmek kolaylaşıyor.


Yeni özelliğin geçtiğimiz ay testlerini gerçekeştiren Facebook, bu özelliği kullanıma sundu. Facebook gönderileri artık mesaj kutusu oluşturacak. Artık gönderileriniz tıpkı mesajlarınız gibi pop-up’lar oluşturacak.Facebook Web sayfasında bir mesaj aldığınızda, sağ alt kısımda konuşmanız için bir pencere beliriyor. İşte bu özellik hiç değişmeden artık Facebook gönderileri için de geçerli olmuş durumda.

Bir paylaşım yaptığınızda, gönderiniz altına gelen yorumları cevaplamak için bildirim sekmesinden, paylaşımın bulunduğu sayfayı yüklemeniz gerekiyordu. Artık, altta beliren pencere sayesinde hem yorumları anlık takip edebilir, hem de söz konusu paylaşımın sayfasına gitmeden onları cevaplandırabilirsiniz. Bu işlevsel özellik ise şimdilik her hesapta aktif değil.

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Tags: Facebook, yeni özellik

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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