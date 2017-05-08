Faro, inşaat ve mimari için yeni yazılım setini tanıttı

Faro, inşaat ve mimari için yeni yazılım setini tanıttı
, 8 Mayıs 2017

Fabrika metrolojisi, inşaat BIM/CIM’i, ürün tasarımı, kamu güvenliği adli bilişimi ve 3D çözümleri için 3D ölçüm ve görüntüleme çözümleri sunan Faro,  PointSense 18.0 yazılım setinin hazır olduğunu duyurdu.

Bu yazılım platformunun gelişimi, en yeni 2018 AutoCAD ve Revit tasarım araçlarına kesintisiz entegrasyon, daha iyi bir kullanıcı deneyimi, geliştirilmiş yazılım idaresi ve yazılım verilerini işleme konusunda gelişmiş verimlilik sağlamayı vaat ediyor. 

Set şunları içeriyor:

  • PointSense basic/Pro for AutoCAD®
  • PointSense Building for AutoCAD®
  • PointSense Heritage for AutoCAD®
  • PointSense Plant for AutoCAD®
  • PointSense for Revit®

Bunların tek pakette toplanması ve Autodesk mimari, mühendislik, inşaat ve ölçme ürünlerinin geniş yelpazesi ile uyumluluk onu, türünün şu anda mevcut olan en uygun maliyetli çözümü haline getiriyor.

Kesintisiz entegrasyon ve gelişmiş kullanıcı deneyimi

PointSense 18.0, çıtayı “kullanıma hazır” noktasına taşıyor. AutoCADve Revit kullanıcılarının zaten tanıdıkları, aynı yüksek değerli, faydalı kullanım özellikleri ve fonksiyonlarını içeriyor. Yeni bir kılavuz ekranı, yeni kullanıcıların da hızlanmasını ve iş akışını optimize edebilmesini garantiliyor.

Daha fazla doğruluk güveni

PointSense 18.0 for Revit®, USBID (U.S. Institute of Building Documentation) standartları olarak belirlenmiş Doğruluk Seviyelerini kullanan ilk yazılım platformudur. Bu gelişmiş analiz aracı, kullanıcıların ilgili nokta buluta kıyasla bir modelin oluşturulmasının doğruluğunu daha güvenle onaylamalarına izin verir, örneğin bir 2D lazer tarafından alınan veri noktaları seti gibi.

İş akışında gelişmeler

Navigasyon fonksiyonundaki iyileştirmeler, kullanıcıların doğrudan geri dönüşleri ile desteklendi, daha fazla verimlilik sağladı ve kullanıcıların şimdiye kadarkinden daha hızlı bir şekilde sonuç almalarını garantiledi. Sadece çift tıklama ile kullanıcılar, bir tarama perspektifini belirli bir nokta buluttaki başka birine taşıyabiliyorlar.

 

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Tags: AutoCAD, FARO, Revit, yazılım seti

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