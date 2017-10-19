Fatura ödeme özelliği ininal Cüzdan’da

Fatura ödeme özelliği ininal Cüzdan’da
, 19 Ekim 2017

Finansal teknoloji şirketi ininal kullanıcılarının en temel finansal ihtiyaçlarından biri olan fatura ödeme işlemini ininal cüzdan uygulamasına taşıdı.

Artık elektrik, su, internet, doğalgaz ve cep telefonu gibi kategorilerden onlarca anlaşmalı kurumun faturaları, ininal cüzdan uygulaması ile, evden çıkmadan, sıra beklemeden saniyeler içinde ödenebilir.

Konu hakkında açıklama yapan ininal CEO’su Ömer Suner “Kurulduğumuz 2012 yılından bugüne, tüketicilerin temel finansal servislere son derece kolay erişilebilmesi, düşük maliyetli ve kullanıcı dostu çözümlere sahip olabilmesi için çalışıyoruz. Son olarak da fatura ödeme özelliğini ininal cüzdan uygulamamıza ekledik. Artık herkes onlarca kurumun faturasını saniyeler içinde ininal cüzdan indirip, hesap açarak, sokağa çıkmak zorunda kalmadan ödeyebilecek. Aradığı kurumu sistemimizde henüz bulamayan kullanıcılar merak etmesinler, anlaşmalı kurum sayısını artırmak için hali hazırda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

ininal cüzdan uygulamasındaki fatura ödeme özelliği hem Android hem iOS versiyonlarında yayına alındı. Uygulama üzerinden fatura ödeme işlem bedeli ise 2 TL.

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