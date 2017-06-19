FIT Solutions’dan start-up’lara destek

Yeni girişimcilerin sayısı her gün giderek artıyor. Yeni girişimciler, özellikle son dönemde e-Dönüşüm çözümlerini kullanarak maliyet risklerini azaltıyorlar. e-Dönüşüm firması FIT Solutions, Eylül 2017’ye kadar tüm start-up’lara özel yüzde 75 indirim sağlayarak sektörün gelişimine destek oluyor.

Türkiye’deki e-Fatura kullanıcıları, ayda 17 milyona yakın fatura oluşturuyor. e-Fatura ile bir faturanın masrafı 6 TL’den 2 kuruşa düşüyor. Böylece bir basılı faturanın masrafı ile 300 adet e-Fatura göndermek mümkün hâle geliyor.

Yeni girişimler olarak adlandırılan start-up’ların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Dijital dönüşümde şirketlere çağ atlatan e-Dönüşüm uygulamalarında da büyük adımlar atılıyor. Şirketlerin finansal süreçlerinin dijital ortama taşınmasında en çok tercih edilen e-Dönüşüm firması FIT Solutions, yükselen start-up dünyasına damga vuracak bir kampanya başlatıyor. Eylül ayına kadar FIT Solutions’ı seçen tüm start-up’lar, yüzde 75 indirimden faydalanıyor.

Fatura masrafları 6 TL’den 2 kuruşa iniyor

Günümüzde bir şahıs şirketinin kuruluş maliyeti 500 TL iken, anonim veya limited şirket kurulum maliyeti ise 3250 ile 4000 TL arasında. Kurulum maliyetlerinin yanında bütün ekstra giderler işletmeye yük olabiliyor. e-Dönüşüm uygulamaları ise bütün bu maliyetleri minimize ediyor.

Türkiye’deki e-Fatura kullanıcıları, ayda 17 milyona yakın fatura oluşturuyor. e-Fatura çözümüyle şirketlerin basım, arşivleme, kargo ve noter maliyetleri azaltılıyor. Birim başı ortalama 6 TL olan kâğıt fatura maliyetleri, 2 kuruşa (0,02 TL) kadar düşürülüyor ve bir basılı faturanın masrafı ile 300 adet e-Fatura gönderilebiliyor.

e-Dönüşüm çözümleri maliyetleri düşürürken, denetimi de kolaylaştırıyor. Ayrıca insan kaynağının daha verimli şekilde çalışmasına imkân veriyor. Çalışanlar, zamanlarını kendi yeteneklerini daha verimli şekilde kullanacakları, şirkete katma değer sağlayacakları alanlara kaydırabiliyorlar. Bu da özellikle sınırlı insan kaynağına sahip olan KOBİ’ler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Start-up ekosistemi hızla gelişiyor

Türkiye’de yeni girişimcilerin ve yatırımcıların sayısı gün geçtikçe artıyor. Dünya ekonomisinin itici gücü olan start-up ekosistemi de bununla birlikte gelişiyor. Araştırmalar gösteriyor ki 2017 Haziran ayı itibarıyla e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellef sayısı 63.143’e ulaştı. 2016 GİB verilerine göre yıllık düzenlenen e-Fatura adedi 170.673.313, e-Arşiv fatura adedi ise 1.005.239.719 oldu.

FIT Solutions, sunduğu ‘e-Fatura’, ‘e-Arşiv’, ‘e-Defter’, ‘e-İrsaliye’, ‘e-Denetleme’, ‘e-Bilet’, ‘e-İmza’, ‘e-Mutabakat’, ‘e-Yedekleme’, Kayıt Saklama, UFRS ve KDV İade gibi uygulamalarla e-Dönüşüm konusunda pazarının gelişimine yön veriyor. Şirketlerin ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm e-çözümleri geliştirerek hızlı ve sorunsuz şekilde sunan FIT Solutions, dünyada ilk 100’deki 60 firmaya, ilk 25’teki 20 firmaya hizmet götürebilme başarısını sürdürüyor.

FIT Solutions CEO’su Koray Gültekin Bahar, start-up’lara özel başlattıkları kampanya ile ilgili şunları söylüyor: “FIT Solutions olarak, bugün 4000’den fazla start-up firmaya hizmet veriyoruz. Maliyet ve çevreye tasarruf sağlama konusunda yeni girişimcilerin her zaman yanındayız. Bu desteği daha da güçlendirmek ve sektörün gelişimine ön ayak olmak için start-up’lara özel yüzde 75’lik bir indirim yaptık. Yüzde 75 indirimin yanı sıra start-up’ların tüm süreçlerde yanlarında olacak destek ekibini hazır tutuyor, bizimle hızlı entegre olabilmeleri için hazır yazılım ve API’lar da sunuyoruz. Detaylı e-Fatura geçiş ve mevzuat hakkındaki soruları yanıtlamak için de 7/24 bize ulaşabilecekleri tüm kanallarımızı aktif ediyoruz.”