Fiziksel sunucu kiralamanın avantajları neler?

Veri merkezi Radore’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, yüksek performans ihtiyacı duyan işletmelere fiziksel sunucu kiralamalarını öneriyor.

İster küçük isterse de büyük işletmeler için web sitelerini, web uygulamalarını ya da e-posta sunucularını barındırmak konusunda birçok seçenek bulunuyor. En yaygın yöntemlerin başında ise paylaşımlı, ortak sunucuda birden fazla web sitesinin barındırılması yer alıyor. Birçok işletmenin çok daha fazla performans ve kesintisizliğe ihtiyaç duyduğu günümüzde ise fiziksel sunucu kiralama (dedicated server) modeli öne çıkıyor.

Veri merkezi Radore’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Fiziksel sunucu kiralama, işletmelere ihtiyaçları kapsamında istedikleri kadar işlemci gücü, RAM ve depolama alanı sunularak, toplam satın alma maliyetine katlanmadan, en son teknolojilere erişebilmelerini sağlıyor. Bu sebeple özellikle yüksek performans ihtiyacı duyan işletmelere fiziksel sunucu kiralamalarını öneriyoruz” dedi. Akyol, fiziksel sunucu kiralamanın 5 temel faydasını şu şekilde sıraladı:

• Paylaşımsız sunucu kaynakları

Paylaşımsız şekilde bir fiziksel sunucu kiralandığında, bir sunucunun tüm kaynağını yalnızca siz kullanıyorsunuz. Paylaşımlı sistemlerde olduğu gibi diğer kullanıcılarının web siteleri ya da diğer iş yükleri nedeniyle sunucudaki işlemci ve RAM’i fazla harcadığından endişe etmeye gerek kalmıyor.

• Yüksek performans ve güvenlik

Düşük ya da orta seviyede trafik alan web siteleri için paylaşımlı platformlar tavsiye ediliyor. Eğer yüksek trafikli bir web siteniz varsa işletmeye özel kiralanan fiziksel sunucularla maksimum uptime süresinden faydalanma imkânına kavuşuyorsunuz. Bununla birlikte FTP ve SSL gibi güvenliğin önemli olduğu alanlarda kontrolü de tamamen işletmelere veriyor.

• Esneklik

İşletmeler fiziksel sunucu kiralarken, tamamen kendi istedikleri özellikte bir sunucu seçme imkânına da sahip oluyorlar. Bu da hem kullandıkları yazılım ortamlarına hem de ileri dönemdeki planlamalarına uygun olacak donanımı tercih edilebilmelerinin önünü açıyor.

• Kendine has IP adresi

Her sunucunun kendine ait bir IP adresi bulunuyor. Web sitenizi veya online projelerinizi kendinize özel kiraladığınız bir sunucu üzerinden yürütmek ise birçok web sitesinden farklı bir IP adresine sahip olmanızı ve SEO başta olmak üzere birçok konuda rakiplerinizden önde olmanızı sağlıyor. Bunun yanında özellikle kredi kartı işlemlerinin gerçekleştiği yüksek hacimli e-ticaret sitelerinde, güvenlik için benzersiz bir IP adresine sahip olmak büyük önem taşıyor.

• Satın alma ya da bakım maliyeti yok

Sunucu ihtiyacını gidermek isteyen ama satın alma ve bakım maliyetine katlanmak istemeyen işletmeler için en uygun çözüm fiziksel sunucu kiralama hizmetinden geçiyor.

Radore’de fiziksel sunucu kiralama hizmeti kapsamında tek işlemcili (Single Processor), çift işlemcili (Dual Processor), dört ve üzeri işlemcili (Quad+ Processor) olmak üzere üç farklı kategorideki sunuculardan birini seçmek mümkün.

Radore’nin bu hizmeti, yapılandırılabilen, paylaşımsız ve kotasız internet erişimli (100 Mbit/s) son teknoloji ürünü sunuculardan oluşuyor. Her türlü donanım arızasına karşı garanti kapsamında olan sunucularda, oluşabilecek problemlere karşı mesai saatleri içinde 4, mesai saatleri dışında 8 saat içinde donanım değişikliği yapılabiliyor.