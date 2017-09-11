Forcepoint, Equifax’a olan siber saldırıyı değerlendirdi

Forcepoint, Equifax’a olan siber saldırıyı değerlendirdi
, 11 Eylül 2017

ABD’de kredi raporlama şirketi Equifax’a saldıran hackerlar, çok sayıda müşterinin özel bilgilerini ele geçirdi. Son dönemde kurumların çok sayıda tehditle karşılaştığını belirten Forcepoint yetkilileri, bu saldırıyı değerlendirdi.


Siber güvenlik şirketi Forcepoint’in Baş Mühendisi Dr. Richard Ford konuyla ilgili açıklamada bulundu: “Talihsiz Equifax ihlali, kuruluşların her gün karşı karşıya kaldığı tehdit ortamına somut bir örnek: Yeni normal artık bu. Giderek artan büyük ölçekli veri toplama ve verilerin yığılması, şirketlerin bir taraftan gizliliklerini korurken, bir taraftan da meşru iş amaçları çerçevesinde bu verilerden faydalanmaları üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Veriler ne kadar hassassa, ihlalin neden olduğu yükümlülükler de o kadar büyüyor. Burada ifşa olunan bariz hack olayından tutun yetkili kullanıcıların kazara neden olduğu kayıplara kadar, veriler çok farklı tipte tehditlere maruz kalıyor. Dar bir bakış açısıyla tek bir senaryoya odaklanmak, şirketlerin karşı karşıya oldukları riskin tam kapsamını görmelerine engel olabilir, bu da çok vahim sonuçlara yol açabilir. Şirketlerin modern ve insan odaklı yaklaşımlarla miras savunmalarını güçlendirmeleri, verilere kim tarafından nasıl ve neden erişildiğine bakmaları gerekiyor. İnsanlar, veriler ve sistemlerin bu bileşimi, etkin bir güvenlik ve uyum açısından kritik bir nokta olabilir.”

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Tags: Equifax, Forcepoint, siber saldırı

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