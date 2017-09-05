Forcepoint, RedOwl’u satın aldı

Siber güvenlik alanında hizmet sunan Forcepoint, güvenlik analitik çözümler üreticisi RedOwl’u satın aldığını duyurdu. Bu satın almayla birlikte RedOwl, teknolojisi ve çalışanlarıyla beraber Forcepoint’in Veri ve İç Tehdit İş Birimi’ne katılıyor.

Sber güvenlik şirketi Forcepoint’in insan odaklı stratejisi; siber güvenliğin odak noktası olarak teknoloji altyapısından ziyade insanları inceliyor. Bulut, mobilite ve sürekli değişen altyapılar, ortamı daha riskli ve savunmasız hale getiriyor. Bu birleşme sayesinde insanların kritik veri ve fikri mülkiyet hakları ile olan etkileşimlerindeki riskleri daha etkili bir şekilde belirleyebiliyor.

Forcepoint’in CEO’su Matthew P. Moynahan bu satın almayla ilgili olarak şunları ifade etti: “Dünya temel olarak değişti, bizim de bu değişime paralel olarak güvenlik konusundaki düşünce yapımız değişmeli. Eğer siber güvenlik endüstrisi, insanları merkeze koymakta başarısız olursa, müşterilerin en önemli varlıklarını korumalarına yardım etmede yetersiz kalacağı kaçınılmaz olacaktır. Forcepoint siber güvenlikte insan odaklı yaklaşımıyla müşterilerine daha iyi hizmet vermek adına RedOwl ile önemli bir iş birliğine adım atarak bu vizyonunu hayata geçiriyor”.

RedOwl’un kullanıcı ve varlık (Entity) davranış analizi (UEBA) teknolojisi, güvenlik ve düzenleyici kullanım durumlarına hitap eden “önce insan” yaklaşımını savunan bir çözüm olarak dikkat çekiyor. 2011’den beri şirket, siber güvenlikte fiziksel ve finansal olmak üzere özellikle insanların bütüncül aktivitelerine görünürlük sağlayan kabiliyetler sunmaya odaklanıyor. Müşteriler, bu kabiliyetleri büyük miktarda karmaşık verileri analiz etmek, yüksek riskli olayları ve davranışları değerlendirmek ve hem güvenlik hem de düzenleyici gereksinimleri karşılamak için merkezi ve gözetim altındaki denetimi kanunlaştırmak için kullanıyor.

RedOwl’un CEO’su Guy Filippelli ise Forcepoint ile gerçekleştirdikleri iş birliği ile ilgili şunları söyledi: “Proaktif insan gözetiminin etrafında bütüncül bir çözüm sunma fırsatı oldukça heyecan verici; insan odaklı siber güvenlik yaklaşımını savunan Forcepoint ile iş ortaklığımız, bizim de insan odaklı yaklaşımımızdaki kabiliyetlerimizi müşterilerimize sunma becerimizi hızlandıracak. Forcepoint takımının bir parçası olmaktan çok memnunuz”.

RedOwl, Forcepoint’in insan odaklı siber güvenlik sistemine çok yönlü bir analitik platform getiriyor ve şirketin portföyünün yanı sıra müşterilerin mevcut teknolojileri (ör. SIEM) ile bütünleşecek. Bu platform, insanlar, veriler, cihazlar ve uygulamalar arasında gerçek zamanlı bilgi temin etmekte. Buna ek olarak RedOwl’un UEBA teknolojisinin, Forcepoint’in DLP’sinin ve Insider Threat çözümleriyle birleşmesi, siber güvenlikte insanların davranışlarını ve niyetlerini anlamak ve bunlara cevap vermek adına bütüncül ve kapsamlı çözüm olacaktır.

Forcepoint Veri ve İç Tehdit Güvenlik Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Heath Thompson ise “Forcepoint iç tehdit toplama kabiliyeti ile RedOwl’ın teknolojisinin birleşmesiyle DLP çözümü kritik iş verilerini ve fikri mülkiyet haklarını çok daha iyi koruyan bir güvenlik çözümü haline getirmiştir.