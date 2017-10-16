Forcepoint Türkiye, eğitim programının yeni sezonuna başlıyor

Forcepoint’in, müşterileri ve iş ortakları için düzenlediği Siber Güvenlik Web Akademisi 2017 yılı ilk sezonunu başarıyla tamamladı. Yeni sezon 25 Ekim 2017 tarihinde başlıyor.

Forcepoint tarafından geliştirilen siber güvenlik çözümlerinin, Forcepoint müşterileri ile kanal iş ortakları tarafından daha etkin kullanılması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen Forcepoint Türkiye Siber Güvenlik Web Akademisi, ilk sezonunu 3.000’i aşkın müşteri ve iş ortağına eğitim vererek başarıyla tamamladı. Çok sayıda müşteri tarafından tercih edilen Forcepoint Siber Güvenlik Web Akademisi, başarıyla geçen ilk sezonunun ardından 2. sezonuna başlamak üzere hazırlıklarına başladı.

Forcepoint Siber Güvenlik Web Akademisi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirecekleri eğitim programıyla tüm çözümlerinin, müşterileri ve iş ortakları tarafından daha iyi anlaşılması ve ürün faydalarının daha iyi anlatılması amacıyla düzenleniyor. Dünya çapında kabul görmüş son kullanıcı deneyimlerinin de yer aldığı akademide, her etkinlik gününde farklı bir konu işleniyor.

Gerçek dünyadan senaryolar eşliğinde teorik ve pratik çalışmalarla harmanlanmış eğitim metodolojisi, kapsamlı bilgi ve deneyimi katılımcılara ideal bir zaman aralığında tutarlı biçimde sunulacak şekilde tasarlanıyor. Forcepoint çözümlerinin tasarım, konumlandırma ve en iyi pratikler ile ayrıntılı biçimde işlendiği Siber Güvenlik Akademisi, müşteri vaka analizleri içeriğinin de katkısıyla Forcepoint müşterileri, distribütörler ve kanal ortakları için çok tercih edilen bir program olarak dikkat çekiyor.

Yeni program 25 Ekim 2017 tarihinde başlıyor!

Forcepoint Siber Güvenlik Akademisi, yeni sezonuna 25 Ekim 2017 tarihinde başlıyor. Eğitim programı; web, E-mail, Veri Güvenliği, İç Tehdit ve Varlık Analizi gibi konuların yanısıra, deneyimli ağ güvenlik mühendislerinin günlük iş görevleri üzerine de odaklanıyor. Etkinlik detayları hakkında detaylı bilgiye www.forcepoint.com/tr adresinden ulaşılabiliyor.

Forcepoint Siber Güvenlik Akademisi 2. Sezonun İçeriği şu şekilde olacak