Forcepoint Türkiye Siber Güvenlik Akademisi için geri sayım başladı

Siber güvenlik şirketi Forcepoint’in, müşterileri ve iş ortakları için düzenlediği Siber Güvenlik Akademisi 2017 yılı 1. yarıyıl programı başlıyor.

31 Mart’ta başlayıp 14 Temmuz’da sona erecek eğitim programı çerçevesinde siber saldırılardan, gelişmiş kalıcı tehditlere, Sandboxing’den siber savaşlar ve sıfırıncı gün ataklarına kadar pek çok önemli güvenlik başlığı, konuların uzmanları tarafından anlatılacak.

Forcepoint tarafından geliştirilen siber güvenlik çözümlerinin, Forcepoint müşterileri ile kanal iş ortakları tarafından daha etkin kullanılması amacıyla organize edilen Forcepoint Türkiye Siber Güvenlik Akademisi’nin başlamasına günler kaldı.

Forcepoint ürün özelliklerinden daha iyi yararlanılması ve ürün faydalarının en üst düzeye çıkarılması amacıyla tasarlanan eğitim programında, dünya çapında kabul görmüş son kullanıcı deneyimleri de yer alıyor. Her etkinlik gününde farklı bir konunun işleneceği program, Forcepoint çözümlerinden, müşterilerin azami verim sağlama amacının yanı sıra, Forcepoint distribütörü ve kanal iş ortağı ekosistemi için satış mühendislerinin gelişimine de fayda sağlayacak.

Gerçek dünyadan senaryolar eşliğinde teorik ve pratik çalışmalarla harmanlanmış eğitim metodolojisi, kapsamlı bilgi ve deneyimi katılımcılara ideal bir zaman aralığında tutarlı biçimde sunulacak şekilde tasarlandı. Forcepoint çözümlerinin tasarım, konumlandırma ve en iyi pratikler ile ayrıntılı biçimde işleneceği Siber Güvenlik Akademisi, müşteri vaka analizleri içeriğinin de katkısıyla Forcepoint müşterileri, distribütörler ve kanal ortakları için oldukça ideal.

Akademi programı boyunca farklı zamanlarda sunulacak bilgileri katılımcılar Forcepoint Siber Güvenlik ürünleri ve çözümleri konusunda talep yaratmak adına da kullanabilecek. Deneyimli ağ güvenlik mühendislerinin günlük iş görevleri üzerine de odaklanan Forcepoint Siber Güvenlik Akademisine katılım için herhangi bir ön koşul olmamakla birlikte, TCP/IP protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak ve temel ağ becerileri, programdan en iyi faydayı sağlamak adına yararlı olacaktır.

Etkinlik detayları hakkında detaylı bilgiye www.forcepoint.com/tr adresinden, 0216 250 35 00 numaralı telefonu arayarak ya da Forcepoint Türkiye Facebook hesabından https://www.facebook.com/ForcepointTR ulaşılabiliyor.

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