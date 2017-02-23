Forcepoint’ten siber güvenlikte yeni nesil çözümler

Forcepoint , International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından gerçekleştirilen BT Güvenlik Konferans Serisi’nin destekçileri arasında yer aldı. Şirket, 9 Şubat’ta İstanbul’da ve 22 Şubat’ta Ankara’da düzenlenen konferanslarla siber güvenlikte yeni nesil çözümleri sektör temsilcileriyle paylaştı.



Uluslararası çapta 20.000’i aşkın kuruma siber güvenlik alanında hizmet sunan Forcepoint, International Data Corporation (IDC) Türkiye’nin düzenlediği BT Güvenlik Konferans Serisi’ni premier sponsor olarak destekledi. Kamu, akademi ve iş dünyasından profesyonelleri ağırlayan konferans serisi ile Forcepoint yeni nesil siber güvenlik çözümlerini paylaştı.

9 Şubat’ta İstanbul’da ve 22 Şubat’ta Ankara’da düzenlenen konferanslarda siber güvenlik, ISO 27001, bilgi güvenliği, e-devlet uygulamalarında güvenlik, SOME, risk bazlı güvenlik yönetimi ve güvenlik karmaşasını yönetme gibi kritik konular, alanında uzman konuşmacılar tarafından ele alındı.

Bilişim teknolojileri güvenliğinin yeni nesil bir bakış açısıyla ele alınması için bu tarz bilgi ve deneyim paylaşımlarının büyük önem taşıdığına değinen Forcepoint Türkiye Ülke Müdürü Levent Turan, “Forcepoint 1 yaşında bir şirket olarak, 20 yılı aşkın geçmişi olan Websense, Stonesoft ve Raytheon siber güvenlik bölümünün birleşmesiyle yalnızca içerik güvenliğinde lider bir üretici olarak değil, ağ ve gelişmiş uç nokta güvenliği çözümleri ile de liderliğini gelişmiş teknolojilerden güç aldığı çok daha geniş bir çözüm mimarisiyle pekiştirmiş oldu. Siber güvenlik tehditleri, geçtiğimiz son 10 yıl içinde büyük ve çok hızlı bir evrim geçirdi, amatör tehditlerden, profesyonel, konvansiyonel tehditlere evrildi, ticari ve ulusal güvenlik boyutunda kendine çok kritik bir konum yarattı. Forcepoint olarak uzun yıllardır tam entegre Triton mimarisiyle web, e-posta ve data güvenliği sağlarken, şimdi bu üç ana ürün etrafında gelişmiş tehditlere karşı geliştirdiğimiz yeni analitik yöntemleri ve satın aldığımız yeni teknolojileri entegre ederek, sosyal medya üzerinde görünürlük ve güvenlik (SKYFENCE), iç tehdit yönetiminde 15 yılı aşkın kullanım tecrübesi olan gelişmiş davranış analizi ve canlı kayıt kabiliyetlerine sahip teknolojiler (Forcepoint Insider Threat), ağ güvenliğinde dünyanın en iyi dağıtık yapı yönetimine sahip yeni nesil güvenlik duvarı (Forcepoint NGFW), kategorilendirilmemiş web, e-posta kaynaklı dosya içerik ataklarını önlemek için entegre çalışacak olan APT (Advanced Persistent Threat) teknolojisi yatırımları ile, içerik, ağ, gelişmiş uç nokta katmanlarında, yalnızca dijital içerikler değil, insan riskini de minimize edebilen geniş bir perspektifte farklılaşan bir mimari ile müşterilerimize güven veriyoruz. 2013 yılında yatırımını yaptığımız, dünyadaki 27 veri merkezinden biri olan ‘Threat Seeker’ Veri Merkezimiz ile bulut hizmeti kullanan müşterilerimizin web trafiklerinin ülkemiz dışına çıkmadan proses edilmesini ve ciddi bir performans avantajıyla güvenliklerini sağlıyoruz. Bu konuda ülkemize güvenlik yatırımı yapan tek üretici firma olmaktan dolayı gururluyuz. BT Güvenlik Konferans Serisi de alanında uzman profesyonellerle bu çok katmanlı çalışmalarımızı paylaşmak üzere bizim için önemli bir platform yarattı” şeklinde konuştu.

IDC BT Güvenlik Konferansı’nda Forcepoint çözümlerine dair deneyimlerini paylaşan Finansbank Güvenlik Yöneticis Ahmet Taşkeser; Forcepoint Data Loss Prevention(DLP) ürününün iş süreçlerine olan katkılarını anlattı.