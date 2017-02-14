Ford’tan yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım

Ford eski Google ve Uber mühendislerinden kurduğu otonom otomobil geliştirme girişimi için bir milyar dolar destek ayırdı.

Ford, sürücüsüz otomobiller için yapay bir zeka sisteminin geliştirilmesi için önümüzdeki beş yıl boyunca 1 milyar dolar harcama yapmayı planlıyor. Ford, Google ve Uber’in otonom sürüş araştırma birimlerinin eski liderleri tarafından kurulan bir girişim olan Argo AI şirketine yatırım yapacak ve 2021’de kullanıma hazır bir sistemin geliştirilmesi için birlikte çalışacaklar.

Araştırma, “SAE level 4” adı verilen bir sanal sürücü sistemi üzerinde yoğunlaşacak. Bu sistem otonom otomobiller için tanımlanan beş seviyeden birisi ve hemen hemen her koşulda aracı tamamen kontrol edebilen özerk bir otomobili tanımlıyor. Sürücüler bu sistemde sadece gidilecek yeri belirtiyor ve artık sürüşün hiç bir aşaması ile ilgilenmiyor.

Birçok durumda gelişmiş sürücü denetimi gerektiren günümüzün mevcut sistemlerinden çok daha gelişmiş bu sistem gelecek yıllarda yoğun şekilde otomobillerde göreceğimiz bir özellik haline gelebilir.

Argo AI Pittsburgh’da bulunuyor ve yakın zamanda Google’ın otonom otomobil birimi olan Waymo’da donanım geliştirmeye yönelen Bryan Salesky ve Uber’in özerk araç araştırma projesinin mühendislerinden Peter Rander tarafından kuruldu.

Diğer otomobil üreticilerinde olduğu gibi Ford zaten otonom sürüş teknolojisini araştırmaya başlamıştı ancak Argo AI’daki yatırım ile şirket kendi araçlarının da ötesine geçmiş oluyor.

Ford, geliştirilecek teknolojinin diğer şirketlere lisanslanabileceğini de belirtiyor.

Argo AI bünyesinde gerçekleştirilecek projede yaklaşık 200 kişinin çalışması bekleniyor.