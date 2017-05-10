Fortinet, 2017 ilk çeyrek finansal sonuçları açıkladı

Yüksek performanslı siber güvenlik çözümleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Fortinet, 31 Mart 2017 tarihinde sona eren 2017 yılı ilk çeyreğine ait finansal sonuçları açıkladı.



Şirketin gelir büyümesi %20, fatura büyümesi ise %22 oldu.

2017 yılı ilk çeyrek rakamlarından öne çıkanlar



• Gelirler yıllık bazda %20 artışla 340,6 milyon dolar

• Faturalamalar yıllık bazda %22 artışla 403,3 milyon dolar

• Hisse başına GAAP seyreltilmiş net gelir 0,06 dolar

• Hisse başına GAAP-dışı seyreltilmiş net gelir yıllık bazda %42 artışla 0,17 dolar

• Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışı 129,7 milyon dolar

• Serbest nakit akışı yıllık bazda %65 artışla 116,2 milyon dolar

• Nakit, nakit benzeri ve yatırımlar 1,44 milyar dolar

• Ertelenen gelirler yıllık bazda %31 artışla 1,10 milyar dolar





Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Fortinet Kurucusu, Başkanı ve CEO’su Ken Xie şunları söyledi: “Yılın ilk çeyreğinde Fortinet’in faturalama ve gelir büyümesi hem hedeflerimizin hem de pazarın üstünde bir artış gösterdi. Yaptığımız önemli anlaşmalar ve dünya genelindeki en büyük şirketleri kapsayan genişlememiz, Fortinet Security Fabric mimarimizin oldukça büyük ilgi gördüğünü gösteriyor.”