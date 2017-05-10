Fortinet, 2017 ilk çeyrek finansal sonuçları açıkladı

Fortinet, 2017 ilk çeyrek finansal sonuçları açıkladı
, 10 Mayıs 2017

Yüksek performanslı siber güvenlik çözümleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Fortinet, 31 Mart 2017 tarihinde sona eren 2017 yılı ilk çeyreğine ait finansal sonuçları açıkladı.


 Şirketin gelir büyümesi %20, fatura büyümesi ise %22 oldu.

2017 yılı ilk çeyrek rakamlarından öne çıkanlar
 
Gelirler yıllık bazda %20 artışla 340,6 milyon dolar
Faturalamalar yıllık bazda %22 artışla 403,3 milyon dolar
Hisse başına GAAP seyreltilmiş net gelir 0,06 dolar
Hisse başına GAAP-dışı seyreltilmiş net gelir yıllık bazda %42 artışla 0,17 dolar
Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışı 129,7 milyon dolar
Serbest nakit akışı yıllık bazda %65 artışla 116,2 milyon dolar
Nakit, nakit benzeri ve yatırımlar 1,44 milyar dolar
Ertelenen gelirler yıllık bazda %31 artışla 1,10 milyar dolar
 
 
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Fortinet Kurucusu, Başkanı ve CEO’su Ken Xie şunları söyledi: “Yılın ilk çeyreğinde Fortinet’in faturalama ve gelir büyümesi hem hedeflerimizin hem de pazarın üstünde bir artış gösterdi. Yaptığımız önemli anlaşmalar ve dünya genelindeki en büyük şirketleri kapsayan genişlememiz, Fortinet Security Fabric mimarimizin oldukça büyük ilgi gördüğünü gösteriyor.”

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Tags: finansal sonuçlar, Fortinet, siber güvenlik

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