Fortinet ve IBM’den önemli işbirliği

Fortinet ve IBM’den önemli işbirliği
, 9 Mayıs 2018

 

Fortinet, yeni IBM X-Force Tehdit Yönetim Hizmetleri için IBM ile gerçekleştirdiği işbirliğini duyurdu.

IBM Güvenlik X-Force Tehdit Yönetim Hizmetleri ile çalışmak, iki firmayla da çalışan müşteriler için benzersiz bir tehdit öngörüsü, saldırı tespiti ve saldırı önleme özelliklerinin yanı sıra kurumların tüm saldırı yüzeylerini kusursuz bir şekilde kapsayacak şekilde tasarlanmış geniş kapsamlı ve entegre bir savunma stratejisi sunuyor.

Fortinet Türkiye Sistem Mühendisliği Bölge Direktörü Melih Kırkgöz konu hakkında görüşlerini bildirirken, “Uzun süreli bir ilişkiye sahip olan Fortinet ve IBM’in bugün yaptığı duyuru, iki firmayla da çalışan müşterilerimizin korunması için yeni ve önemli bir dönüm noktasıdır. Fortinet Security Fabric, dijital saldırı yüzeyi boyunca geniş görünürlük, entegre gelişmiş tehdit tespiti ve günümüzün dijital kurumlarının ihtiyaç duyduğu otomatikleştirilmiş tepkiler sunuyor.

IBM X-Force Tehdit Yönetim ekosisteminin birçok üyesi halihazırda Fabric-Ready iş ortağı olduğu için Security Fabric mimarimiz IBM’in yeni tehdit yönetim hizmetleri için mükemmel bir tamamlayıcı oluyor” diyor.

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Tags: Fortinet, IBM, IBM Güvenlik, IBM Güvenlik X-Force Tehdit Yönetim Hizmetleri, Melih Kırkgöz

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