Fortinet ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Siber güvenlik çözümleri sunan Fortinet 30 Haziran 2017’de biten ikinci çeyreğin finansal sonuçlarını açıkladı.



Açıklamaya göre faaliyet kar miktarı artarken Gelir ve Faturalama büyümesi pazar ortalamalarını geride bırakıyor.

2017 İkinci Çeyrek Özeti

• Gelirler bir önceki seneye göre yüzde 17 artarak 363,5 milyon dolara ulaştı

• Faturalamalar bir önceki seneye göre yüzde 14 artarak 426,9 milyon dolara ulaştı

• GAAP Net Kar ve Zarar ile seyreltilmiş hisse başına net kar 0.13 dolar

• GAAP dışı Net Kar ve Zarar ile seyreltilmiş hisse başına net kar 0.27 dolar

• GAAP faaliyet karı yüzde 8

• GAAP dışı faaliyet karı yüzde 18

• Faaliyetlerden gelen nakit akışı 144,8 milyon dolar

• Serbest nakit akışı 58,4 milyon dolar

• Nakit, nakit muadilleri ve yatırımlar 1,46 milyar dolar

• Ertelenmiş gelirler geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 artarak 1,16 milyar dolara ulaştı

• Hisse geri satın alımlarında 33,2 milyon dolar

Fortinet Başkanı ve CEO’su Ken Xie konuyla ilgili olarak “Fortinet kâr marjı iyileştirme hedeflerine ulaşmakla kalmayıp pazardaki büyüme rakamlarını da aşıyor. Fortinet Security Fabric’in güçlü pozisyonu sayesinde müşterilerimize, varlıkları veya verileri kurum içinde de de olsa bulutta da olsa, saldırgan tehditlere karşı şimdi ve gelecekte endüstri lideri bir koruma sağlıyoruz” dedi.