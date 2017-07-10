Fortinet liderliği elinden bırakmıyor

Fortinet liderliği elinden bırakmıyor
, 10 Temmuz 2017

Önde gelen bir analist firmanın verilerine göre Fortinet satış hızını artırırken sektördeki diğer servis sağlayıcılarından daha çok güvenlik çözümü satıyor.

Yüksek performanslı siber güvenlik çözümlerinde küresel lider olan Fortinet, bugün International Data Corporation’ın Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker sonuçlarını açıkladı. Fortinet yıllardır süregelen ve 2017’nin ilk çeyreğinde de pekiştirdiği güvenlik çözümlerinde endüstri lideri konumunu çift haneli kar artışıyla taçlandırıyor. Rapora göre Fortinet en hızlı büyüyen Güvenlik Hizmetleri sağlayıcısı.

IDC’nin araştırmasına göre Fortinet bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirini yüzde 21 oranında artırırken sektördeki yüzde 9’luk ortalamanın çok üzerinde yer aldı. Fortinet ilk çeyrekte yüzde 27’lik birim pazar payı kazanarak 2017 cihaz sevkiyatında geçen yıla oranla bu çeyrekte yüzde 30’luk bir artış sağladı. 2017’de kendisine en yakın iki rakibinin toplamından daha fazla birim sevkiyatı yapan Fortinet, 2016 son çeyrek raporunun yayınlanmasından bu yana birim pazar payı liderliğinde yüzde 4’lük bir büyüme daha yakaladı.

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Tags: Fortinet, Güvenlik

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