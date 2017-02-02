Fortinet, Security Fabric mimarisini genişletti

Fortinet, işletmeleri IoT’tan gelen tehditlere karşı korumak için görünürlük ve kontrol imkanı sunan Security Fabric özelliklerini duyurdu.

Yüksek performanslı siber güvenlik çözümleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Fortinet, nesnelerin internetinin (IoT) etkisi ile sayısı her geçen gün daha da artan siber saldırılara karşı işletmeleri korumak amacıyla Fortinet Security Fabric mimarisini genişlettiğini duyurdu. Fortinet’in Security Fabric mimarisi, hızla artan IoT cihazları nedeniyle kompleks bir hal alan siber saldırılara karşı başarılı bir savunma yapmak için gerekli olan görünürlük, entegrasyon, kontrol ve altyapı sağlıyor.

Fortinet’in CIO’su Phil Quade yaptığı açıklamada, “Kötü amaçlı siber aktörler milyarlarca IoT cihazını daha fazla hedef alarak, nesnelerin internetini tehditlerin internetine dönüştürüyor. Günümüzde işletmelerin altyapılarını IoT’un neden olduğu devasa saldırılara karşı koruyacak, bu saldırıları tespit edip anlayacak güvenlik çözümlerini kullanması kritik derecede önemli. Fortinet Security Fabric, işletmeleri kanıtlanmış güvenlik kabiliyetleri ile donatırken etkili bir siber güvenlik için gerekli olan görünürlük ve otomasyonun temellerini sunuyor.” dedi.

IoT üzerinden yapılan son saldırılar, milyarlarca cihazı tüm ülkelerin dijital ekonomilerine ve milyonlarca kullanıcıya zarar verebilecek silah haline dönüştürebileceğini bizlere gösterdi. Çoğu IoT cihazında temel güvenlik özelliklerinin ve yönetim kabiliyetinin eksik olması da bu soruna dahil oluyor.

Bu durum, verileri tablet veya bulut uygulamaları gibi birçok cihaz ve ortamdan geçerken korunması gereken günümüzün işletmeleri için önemli bir sorun. Mevcut özel ürünler ve platform güvenlik çözümleri güvenli bir IoT dünyası yaratmak için gerekli görünürlükten ve geniş ağ entegrasyonunda yoksun.

Fortinet Security Fabric, IoT dünyasını korumak için genişletildi

IoT ve bulutun devasa alanını başarılı bir şekilde savunmak için işletmelerin tüm altyapıyı kapsamlı görünürlük, segmentasyon ve uçtan uca koruma sunacak şekilde ölçekleyebilen bir Security Fabric uygulaması gerekiyor. İşletmeler, IoT tehditlerine karşı altyapılarını güçlendirmek için stratejik ağ güvenliğinde şu üç özelliğe dikkat etmeli:

1. Öğrenme – Ağda tam görünürlük, IoT cihazlarını güvenli bir şekilde doğrulamak ve sınıflandırmak, risk profillerini oluşturmak ve bunları belirlenmiş güvenilirlik temelinde IoT cihaz gruplarına atamak kritik derecede önemli. Fortinet Security Fabric’in temelinde yer alan FortiOS, tüm güvenlik donanımları ve kurumsal ağ bileşenlerine tam bir BT farkındalığı ve görünürlüğü getiriyor. Bu sayede BT, IoT cihazlarını belirleyip yönetebiliyor ve altyapıları içerisinde kritik noktalarda trafiği yönetebiliyor.

2. Segment – İşletmeler, IOT cihazlarını ve iletişimini politikaların yön verdiği gruplara ayırmalı ve belirli IoT risk profillerine uygun temel ayrıcalıklar tanımalı. Fortinet’in Dahili Segmentasyon Güvenlik Duvarı işletmelerin ağlarını ve cihazlarını dahili olarak segmente etmelerine imkan veriyor. Böylece BT, belirli cihaz türlerine ve ağ erişim gerekliliklerine göre katmanlı güvenlik politikaları uygulayabiliyor.

3. Koruma – Fortinet’in Security Fabric mimarisi, IoT tehditlerine senkronize yanıt verilebilmesi için gerekli özelliklerin, IoT güvenlik vakaları ve tehdit istihbaratı ile ilişkilendirmesini mümkün hale getiriyor. Ayrıca tehditleri sınırlamak için saldırıya uğramış IoT cihazlarını ağ içerisinde çoklu noktalarda karantina altına alarak veya düzelterek, zararlı trafiğin kritik BT sistemlerine veya kurumsal verilere hiçbir şekilde ulaşmamasını sağlıyor.

Dünya genelinde birçok büyük şirket ve kamu kurumu, endüstriyel uygulamalardan kamu hizmetlerine kadar kritik IoT cihazlarını korumak için Fortinet’in Security Fabric mimarisine güveniyor.

Security Fabric otomasyonu IoT’un geleceği için kilit önemde

Fortinet, Security Fabric vizyonu ile Amaç-Tabanlı Ağ Güvenlik sunmak için devam eden inovasyonunun temelini atıyor. Amaç-Tabanlı Ağ Güvenliği sayesinde kurumlar, iş ihtiyaçlarını insan müdahalesi olmadan senkronize ağ güvenlik aksiyonlarına dönüştürerek IoT stratejilerini ve operasyonlarını otomatik bir şekilde uygulayabiliyor. Fortinet aktif bir şekilde IoT güvenliği alanında inovasyona yön veriyor ve halihazırda bekleyen veya onaylanan birçok IoT güvenlik patentinin de sahibi durumda.