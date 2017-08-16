Fortinet’ten KOBİ’lere özel siber güvenlik çözümü

Fortinet, bulut tabanlı security fabric görünürlüğünü, yönetimini ve analitiklerini küçük ve orta ölçekli İşletmeler ve güvenlik sağlayıcılarına ulaştırıyor.

Yüksek performanslı siber güvenlik çözümlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden Fortinet, FortiCloud Software-as-a-Service (SaaS) için büyük bir güncelleme yayınlayarak KOBİ’lerin ve MSSP’lerin kullanımına sundu. FortiCloud’ın 3.2 versiyonu güçlendirilmiş işletim seçenekleri sunarken küresel iş dünyasının büyük bir kısmının savunmasını sağlayan Security Fabric çözümlerine her yerden her daim erişilmesini sağlıyor.

John Maddison, Fortinet Ürünler ve Çözümler Kıdemli Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada, “Gitgide karmaşıklaşan ve sürekli gelişen küresel tehditlere karşı en büyük işletmeler bile savunmalarını geliştirmekte zorlanırken kısıtlı insan ve finansal kaynakları olan küçük ve orta boyutlu işletmeler için bu iş çok daha zor bir hale geliyor. Fortinet tam da bu sebeple işletmelere, kaynaklarını ve savunmalarını artırmaları için kullanımı kolay ve esnek ileri teknoloji güvenlik çözümlerini ulaştırıyor. FortiCloud 3.2 ile KOBİ’ler merkezi Security Fabric çözümlerine sahip olurken işletmelerine daha çok vakit ayırıp güvenliklerinin de sağlandığından emin oluyorlar” dedi.

Daha üstün Siber Güvenlik

KOBİ’ler Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde iş sektörünün yüzde 99,7’sini oluştururken özel sektör işgücünün yüzde 48’inde iş imkanı yaratıp toplam ihracat miktarının yüzde 33,6’sını üretiyor. KOBİ’ler dijital ekonominin faydalarını güçlendirirken küresel ticarete de önemli katkılarda bulunuyor. Ancak giderek artan tehditlere karşı kısıtlı bütçesi ve imkanları ile KOBİ’lerin BT bölümleri sistemlerini savunurken birçok siber güvenlik zorluğuyla karşı karşıya geliyor.

Fortinet tam da bu noktada KOBİ’lerin ihtiyaçlarına karşılık verecek endüstriye yön veren güvenlik çözümlerini kullanıcılara ulaştırıyor. Fortinet’in FortiGate UTM cihazları yakın zamanda Gartner Magic Quadrant 2017’de sekizinci defa üst üste lider olmuş, IDC’nin Worldwide Security Appliance Tracker araştırması da diğer sağlayıcılara oranlaen fazla güvenlik cihazı satışını Fortinet’in gerçekleştirdiğini ortaya koymuştu. FortiCloud bir KOBİ’nin ihtiyaç duyacağı güvenlik çözümlerinin kurulum, yönetim ve analitiğini bulut-tabanlı bir konsol ile sadeleştirip merkezileştirirken günümüzün gelişen tehlikelerine karşı en iyi korumayı sağlıyor.

FortiCloud’ın 3.2 versiyonu son güncellemeler ile tam yönetim özelliklerini mevcut analitik ve sistem günlüğü kaydı özelliklerine eklerken işletmeler merkezi ve sezgisel bir SaaS konsolu sayesinde Security Fabric’in tam kontrolüne sahip oluyor.

FortiCloud hizmetinin 3.2 versiyonu güncellemesi 14 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşecek.