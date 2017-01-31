Fujitsu, biyometrik güvenlik çözümünü kullanıma sundu

Fujitsu, SAP sistemleri için endüstrinin en güvenli erişim kontrol teknolojisi olan PalmSecure BioLock’un kullanıma sunulduğunu duyurdu. SAP ERP ve HANA sistemleri için biyometrik erişim kontrolü sağlayan Fujitsu PalmSecure BioLock, böylece bu platformlar için ilk kez kullanıma sunulmuş oldu.



realtime AG ile imzaladığı global bayi sözleşmesi ile Fujitsu, SAP erişimi için bioLock biyometrik kontrol yazılımı geliştirerek bu gelişmiş biyometrik güvenlik yeteneğini SAP sertifikalı, gömülü bir çözüm olarak doğrudan ya da satış ortakları aracılığıyla sunabilen tek SAP Global İş Ortağı oldu. Böylece dünya genelindeki SAP müşterileri, son derece güvenli, kullanışlı bir kimlik ve erişim yönetimi ile SAP ortamlarına ekstra bir biyometrik güvenlik katmanı ekleyebilecek ve hassas verileri; hırsızlık, kayıp ya da dolandırıcılıktan koruyabilecekler.

Fujitsu, realtime AG ile mevcut ortaklığını yeni, küresel bir sözleşme ile genişleterek, gelişmiş biyometrik kimlik yönetimi çözümünü sunmaya başladı. Böylece Fujitsu; kullanıcı şifrelerinin paylaşılması veya kopyalanması problemini ortadan kaldırarak, biyometrik tanımlamadan sonra kullanıcı haklarını belirleyerek SAP sistemlerine yönelik kesin ve detaylı bir erişim kontrolünü de olanaklı hale getirdi.

Fujitsu PalmSecure bioLock; Single Sign-On ve SAP GRC gibi geleneksel SAP güvenlik uygulamaları ile sorunsuz bir şekilde entegre edilerek; insan kaynakları, müşteri ilişkileri, yönetim, tedarik zinciri yönetimi ve finans yazılımı, perakende satış noktası sistemleri ile birlikte SAP HANA platformu gibi kritik SAP sistemlerine giriş bilgilerini kontrol etmek için avuç içi damar izinin benzersiz modellerini kullanarak kullanıcıları tanımlıyor.. Biyometrik kimlik doğrulama, paylaşılan cihazlardan SAP sistemlerine güvenli erişimi de sağlıyorr. Böylece önemli veya risk içeren faaliyetler, sadece yetkili çalışanların kritik işlemleri gerçekleştirebilmelerini sağlamak için ek biyometrik yeniden kimlik doğrulama kontrol noktaları ile korunabilir hale geliyor.

PalmSecure bioLock nedir?

PalmSecure bioLock ile, yönetim politikaları ve şirket kurallarına dayalı olarak kullanıcı bazında, özelleştirilebilir güvenlik kontrol noktaları oluşturulabilir. Bu yeniden kimlik doğrulama kontrol noktaları; tablolar, işlemler, bilgi türleri, alanlar, alan değerleri, butonlar veya SAP’de kritik bir etkinlik gerçekleştirildiğinde çok ayrıntılı seviyelerde ayarlanabilme özelliğini taşıyor. Dışa veri aktarma, verileri yazdırma, verileri kaydetme, verileri değiştirme ve verileri görüntüleme gibi tüm eylemler kontrol edilebilir.